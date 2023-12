Han står i spidsen for et dansk firma, der er blevet solgt til Shell for 14 milliarder kroner.

Ole Hvelplund hedder han, og han havde udset sig en post i den internationale oliegigant.

Men det job får han ikke.

Det skriver Finans.

Hvelplund er chef i biogasvirksomheden Nature Energy, som tidligere hed Naturgas Fyn.

Efter salget til Shell har han selv valgt at opsige sin stilling.

Men han lægger ikke skjul på, at han meget gerne ville have haft jobbet som global biogasdirektør i Shell.

Men jobbet gik til en anden.

Til Finans siger Hvelplund:

»Det har ikke været en nem beslutning. Jeg er ikke overrasket over, at Shell vælger en intern kandidat. Jeg har hele tiden spillet med åbne kort, og Shell vidste også godt, hvad de gjorde. Men jeg er skuffet.«

Nature Energy er verdens største producent af biogas.

For nylig meddelte virksomheden, at hvis CO 2-afgiften bliver fjernet, vil den kunne tilbyde biogas til 200.000 husstande i Danmark.