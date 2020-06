Som det første store selskab har udendørs-tøjmærket The North Face droppet at reklamere på Facebook i hele juli.

»Vi er med, vi er ude,« skriver Firmaet på Twitter.

Boykottet er et resultat af kampagnen '#StopHateForProfit', hvor Facebook bliver kritiseret for ikke at gøre nok for at forhindre hadbeskeder med racistisk og voldeligt indeholdt samt tjekke misinformation. Det skriver CNN.

Bag kampagnen står en række borgerrettighedsforkæmpere herunder gruppen NAACP (en forening for farvedes rettigheder i USA), der også har opfordret til boykottet.

Kritikken af Facebook er skabt i kølvandet på de voldsomme demonstrationer i USA, hvor det sociale medie-firma efter sigende skulle have tilladt opfordringer til vold mod demonstranter.

Her er det særligt USA's præsidents, Donald Trump, opslag, Facebook kritiseres for ikke at faktatjekke.

Grunden til at det netop er reklamer, der bliver boykottet på Facebook, skyldes, at deres primære indtægt kommer fra reklamer.

Derfor rammer The North Face altså det sociale medier hårdt på økonomien ved at droppe reklamerne for en måned.

Det er nemlig koncernen VF Corp, der ejer The North Face, og her har talsmanden, Craig Hodges, sagt, at andre firmaer, som koncernen ejer, overvejer at følge trop.

Det er bandt andet andre store firmaer som Vans, Dickies og Timberland.

Og det er altså ikke småpenge, der er tale om. På et år har VF Corp brugt over 756 millioner dollars svarende til fem milliarder kroner på reklame.