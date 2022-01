Kød, fra køer der har gået på græs i den odenseanske forstad Seden, har vist sig at indeholde for store mængder af giftstoffet PFOS.

En situation, der har fået Fødevarestyrelsen til at fraråde, man spiser oksekødet, og som også har resulteret i, at man skal lave flere undersøgelser for at finde ud af omfanget af situationen.

Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.

Kødet, som har for høje værdier, er fra køer ejet af Seden Strandby Kogræsserlaug

Fra Odense Kommunes side lyder det, at de vil bistå Vandcenter Syd, som ejer arealet, køerne har græsset på, ved tæt dialog og ved at dele opgaven om at afdække, hvor og hvor meget PFOS, der findes i området.

Samtidig benytter man dog også lejligheden til at bemærke, at situationen er ikke af den mest alvorlige slags.

»Sagen er ikke længere af akut karakter. Det ændrer dog ikke på, at der er en bekymring hos medlemmerne af Seden Strandby Kogræsserlaug,« siger kontorchef Anders Dalgaard Christensen fra Natur og Klima i By- og Kulturforvaltningen.

»Forhåbentlig vil de forestående analyser bringe den nødvendige viden og indsigt til alle parter og i sidste ende skabe ro hos kogræsserlauget.«

Det kød, hvor der er fundet de uønskede værdier af PFOS, er fra i år og er ikke blevet spist af. Og Odense Kommune skriver, at mængden af PFOS trods alt er lav.

Noget, som også Fødevarestyrelsen understreger.

Der er meget lille risiko for sundhedsmæssige konsekvenser for de, der har spist oksekød med giftstoffet PFOS i fra en kogræsserforening i Odense, vurderer de.

Styrelsen opfordrer folk til eventuelt at få et tjek vi deres læge.

»Men der er ikke grundlag for en meget dyb bekymring på linje med Korsør-sagen,« siger kontorchef Henrik Nielsen til Ritzau.

I foråret sidste år viste det sig, at det giftige stof PFOS havde spredt sig fra en brandskole til en mark i Korsør, hvor køer græssede.

118 borgere fik målt forhøjede værdier af PFOS i blodet.

PFOS-indholdet i Odense er omkring 100 gange mindre end i sagen fra Korsør.

I pressemeddelelsen fra Odense Kommune lyder det desuden om det kommende arbejde i sagen, at man har bedt Vandcenter Syd om flere oplysninger om baggrunden for forureningen med PFOS for at vurdere, om forureningen kan være spredt til arealer uden for vandcenterets grund.

Kommunen har også anbefalet et analyseprogram til Vandcenter Syd, der kan kortlægge omfanget af forureningen.

Vandcenter Syd har for år tilbage lagt slam fra renseanlægget til afvanding på arealet i Seden,

Det har nu vist sig, at det pågældende slam indeholder PFOS, lyder det desuden om årsagen til forureningen.