Dugfriske prøver har vist, at de fyldte depoter, bestående af spildevandsslam, hos Hirtshals Renseanlæg indeholder giftigt stof.

Det oplyser administrerende direktør Tommy Mostrup til B.T.

Prøverne har vist, at slammet er forurenet med PFOS, som er mistænkt for at kunne påvirke menneskets reproduktion, give kræft samt føre til lever- og nyreskader.

Man ved endnu ikke, hvor forureningen kommer fra. Tommy Mostrup understreger, at der ikke er bragt slam ud til folk, hvori der er PFOS.

»Vi ved bare, at slammet, vi har liggende, ikke overholder de midlertidige grænseværdier. Og så må vi handle ud fra det.«

»Vi tager ingen chancer, og derfor bliver slammet liggende i vores lagre, og der bliver ikke bragt mere ud,« slår Tommy Mostrup fast.

Spildevandsslam er et vigtigt gødningsstof, som benyttes af landmænd. Det bliver leveret af anlægget og spredt ud på landmændenes jord til dyrkelse af fødevare.

Men når stoffet er forurenet, må en række landmænd nu kigge langt efter den nødvendige gødning.

»Jeg kan ikke sige, hvor mange der bliver ramt. Men de (landmændene, red.) må nu ud og købe dyr eller købe gødning. Og desværre er prisen på det sidste steget voldsomt efter krigen i Ukraine, så det er en kedelig situation.«

»Men vi kan ikke sprede slammet ud, før vi Miljøstyrelsen har fastlagt nogle endelige grænseværdier.«

Tommy Mostrup forklarer, at Miljøstyrelsen lige nu har nogle vejledende grænseværdier for PFOS, som renseanlægget altså ikke overholder.

Mostrup forventer, at de endelige grænseværdier er på plads til efteråret, hvorefter man så vil tage stilling til den slam, Hirtshals Renseanlæg ligger inde med.

Derudover har Hirtshals Renseanlæg sat gang i et sporingsarbejde, der skal fastslå, hvor forureningen stammer fra.

For nylig er det også blevet beskrevet, hvordan 200 borgere i Korsør er blevet forgiftet med PFOS via kød fra kvæg. Læs den historie HER.