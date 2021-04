Det er langtfra nyt, at det blandt nogle er populært at pifte festen op med en omgang lattergas.

Det er heller ikke nyt, at konsekvensen for at inhalere gassen for nogle har været nerveskader og i få tilfælde døden.

Men hos Giftlinjen ser de nu en helt ny form for henvendelser fra unge, der har taget lattergas.

»Vi har fået en del henvendelser, hvor både læger og de unge selv ringer, fordi de har tegn på forfrysninger. Det, vi ser, det er altså smerter og tegn på forfrysninger i mund og svælg og i nogle få tilfælde også tegn på trykskader i de nedre luftveje. Og det er noget nyt og ikke noget, vi har set før,« fortæller overlæge ved Giftlinjen Dorte Fris Palmqvist.

Hun har også talt med TV 2 Lorry, der har undersøgt misbruget af lattergas blandt unge – et misbrug, der ikke længere kun består af de små sølvpatroner, som mange sikkert har bemærket i gadebilledet gennem årene. De små patroner indeholder omkring otte gram lattergas – men nu er store gasflasker på minimum 580 gram også taget i brug.

Dorte Fris Palmqvist fortæller, at det også er det billede, de møder hos Giftlinjen. Her fortæller de unge, at de sætter munden direkte til gasflasken og inhalerer. Og det er bestemt en dårlig idé, lyder det.

»Der er det ved det, at lattergassen er nede i beholderen under tryk, og når man åbner den, sker der en trykændring, samtidig med at der sker en kuldeudvikling. Så det er et kendt fænomen, at hvis du inhalerer direkte fra flasken, er der risiko for forfrysninger,« siger hun.

Sidste år vedtog Folketinget en ny lov, der har gjort det forbudt at sælge lattergaspatroner til unge under 18, og for voksne er det kun tilladt at købe to små patroner ad gangen. Det har også hjulpet på antallet af henvendelser hos Giftlinjen.

I Facebook-gruppen Naturesays#Metoo støder de jævnligt på de store gasflasker, når de samler skrald ind. I alt har de samlet omkring 600 flasker. Foto: Privatfoto Vis mere I Facebook-gruppen Naturesays#Metoo støder de jævnligt på de store gasflasker, når de samler skrald ind. I alt har de samlet omkring 600 flasker. Foto: Privatfoto

»Generelt ser vi færre henvendelser på lattergas efter lovændringen. Tallene for henvendelser vedrørende lattergas i hele 2020 er på 90 – og det gælder både forfrysninger og nerveskader. Og de 60 af dem kom fra januar til juni, hvor lovændringen trådte i kraft. Så vi ser et fald i antallet af henvendelser efter loven – men vi ser jo kun toppen af isbjerget, og vi får fortsat henvendelser i 2021,« fortæller Dorte Fris Palmqvist.

Selvom det er forbudt at sælge de store lattergasflasker til private, så tyder noget altså på, at de unge får fat i dem alligevel. I Facebook-gruppen Naturesays#Metoo, hvor frivillige samler skrald i naturen, har de samlet omkring 600 af de store flasker.

Oplever man forfrysningsskader, skal man ifølge overlægen ikke tøve med at kontakte sundhedsvæsnet.

»Det er vigtigt, for man skal vurderes. Også fordi det kan påvirke ens synkefunktion, så man skal vurderes af en øre-næse-hals-læge med det samme,« siger hun.