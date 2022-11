Lyt til artiklen

Nu forbyder Naturstyrelsen andejagt på Agger Tange i Thy i Nordjylland.

Der er nemlig fundet sundhedsskadelige PFAS-stoffer i kødet fra ænder på Agger Tange.



Det skriver DR Midt & Vest.

PFAS-stofferne kommer sandsynligvis fra skum i havet, som blæser ind over land.

Det forklarer projektleder i Region Midtjylland, Halfdan Sckerl, til DR. Når der så er en hård vind ind mod kysten, ryger skummet op på stranden og derfra blæser det videre ind i landet, lyder teorien.

»Nøjagtigt hvordan spredningen af PFAS sker gennem skummet, ved vi ikke. Det er så det, vi skal undersøge yderligere,« siger Halfdan Sckerl til DR.

Det er ikke første gang, at der advares mod, at det farlige flourstof giver anledning til problemer.



I juni 2022 opfordrede Lemvig Kommune til, at strandgæsterne undgik 'direkte kontakt med blivende havskum' på en 32 kilometer lang strækning fra Thyborøn til Bøvling Klit på grund af netop fund af PFAS-stoffer.

PFAS-stofferne er mistænkt for at være kræftfremkaldende og efter eksempelvis en storm kan PFAS-stofferne koncentreres 10.000 til 100.00 gange i skummet. Derfor kan vand med relative lave koncentrationer skabe skum med meget høje koncentrationer af PFAS-stoffer.