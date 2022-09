Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Indenfor de næste uger vil Fanø-borgere kunne lade vandet løbe ud af hanerne med lidt mere ro i maven.

Her bliver en midlertidig løsning, der skal reducere mængden af de sundhedsskadelige PFAS-stoffer i vandet, nemlig iværksat, skriver Jydske-Vestkysten, der løbende har dækket problematikken.

En mere permanent løsning lader dog vente på sig.

Den ventes ikke klar, før året er ved at rinde ud, skriver mediet.

Tilbage i juli kom det frem, at samtlige drikkevandsboringer på øen er forurenet af PFAS – en fælles betegnelse med en række fluorstoffer, der kan være både hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

I boringerne konstaterede man nemlig, at mængden af stofferne oversteg grænseværdien, der ved årsskiftet blev sænket fra 100 til to nanogram per liter. I det fanøske drikkevand er der den dobbelte mængde.

Den danske producent af vandbehandlings-anlæg Silhorko har fået til opgave at løse problemet.

I første omgang starter man altså med en midlertidig løsning, der vil sænke mængden af PFAS-stofferne med 40 procent.

»Hvis alt lykkedes, vil vi inden for to-tre uger have det midlertidige anlæg i drift. Alle slås med leveringstider, så vi skal trylle lidt,« siger Arne Koch, afdelingschef for drikkevand hos Silhorko-Eurowater A/S, til JydskeVestkysten.