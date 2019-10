Den globale opvarmning betyder varmere søer i Danmark, hvilket giver gode vækstforhold for parasitter, der kan give badegæster hudsygdommen 'svømmers kløe'.

De fleste husker nok sommeren 2018 med lune minder. Solen bagte. Ispinde smeltede. Kroppe blev kølet i bølgen blå.

Men den rekordvarme sommer betød også rekord mange mikroskopiske kryb i de danske søer og det gav rekordmange tilfælde af parasitangreb, hvor fladorme borede sig ind i huden på badegæsterne.

Det bekræfter en ny forskningsrapport lavet af forskere fra blandt andet Aarhus Universitetshospital.

I det østjyske kunne Tv2 Østjylland i juni sidste år fortælle om et badende barn i Silkeborg, som blev angrebet af parasitterne. Silkeborg Kommune gik efterfølgende ud og advarede imod badning i den sø, hvor barnet var blevet angrebet.

Forskningsrapporten fortæller om flere badegæster, som har fået hudsygdommen 'svømmers kløe' efter svømmeture i danske søer - blandt andet søerne ved Silkeborg.

- Vi kan se, at der er rapporteret om flere tilfælde af svømmerkløe i Danmark. Samme tendens gør sig gældende i Europa, og med de stigende temperaturer kan vi forvente, at tilstanden bliver hyppigere, siger læge Eva Susanne Tracz fra Hud- og Kønssygdomme på Aarhus Universitetshospital, der er en af forfatterne bag rapporten.

Symptomerne på 'svømmers kløe' er voldsom kløe og udslæt, der kan vare i flere uger.

Forskerne bag rapporten har fundet parasitter i ni danske søer. Deriblandt Almindsø ved Silkeborg samt Vedsø ved Viborg.

Parasitterne, der på dansk kaldes ikter og med fine ord kaldes trichobilharzia-parasitter, er så små, at man ikke kan se dem med det blotte øje. De lever normalt på fugle, men kan i nogle tilfælde forsøge at gnave sig gennem huden på svømmere.

Ikterne kan ikke komme igennem menneskehud, men udskiller nogle stærkt generende stoffer imens de gnaver og det giver en betændelsesagtig tilstand i huden.

Selvom 'svømmers kløe' forventes at blive mere udbredt i fremtiden, er det ikke sådan, at forskerne fraråder badning i danske i søer. I stedet har de en række forholdsregler, de anbefaler folk der bader i søvand at tage.

- Vi vil ikke fraråde folk at bade i de danske søer, men der er en række ting, som man skal være opmærksom på, forklarer læge Eva Susanne Tracz.

Gode råd mod sø-parasitter

Det kan være en god idé at undgå morgensvømning, hvor koncentrationen af parasitter er størst, og desuden svømme i dybt vand. Vinterbadning er også en god idé, da der er færrest parasitter i de kolde perioder.



Man skal huske at skylle sig efter badning i søer og tørre sig med et håndklæde.



Hvis man får symptomer på svømmerkløe, kan man i første omgang prøve at tage antihistaminer, som kan købes i håndkøb. Hvis det ikke hjælper, skal man kontakte sin praktiserende læge, som evt. kan udskrive eksemsalve.



I tidligere dyrestudier har der været mistanke om, at parasitterne kunne sprede sig inde i kroppen og give neurologiske symptomer. Men hos mennesker ser det ikke ud til, at parasitterne kan sprede sig videre fra huden hos mennesker.