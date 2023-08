Det er bestemt ikke godt for hverken mennesker eller hundes helbred at svømme i søer med giftige alger.

En kommunes badesøer er særligt hårdt ramt af alger.

I Ringsted Kommune er fire ud af fem badesøer ramt af de giftige blågrønalger, skriver tv2øst.dk.

Senest er det Gyrstinge Sø, hvor overfladen er så fuld af alger, at søen har fået en mørk skovgrøn farve.

Ifølge Mads Brødsgaard Andersen, der er vandløbsmedarbejder i Ringsted Kommune, frarådes badning de steder, hvor der er blågrønalger.

»Det gælder især børn og hunde. Hunde, fordi det kan samle sig i pelsen på hunden, og hvis den så slikker sig, så får den ret meget af det i munden. Og børn, fordi de måske har tendens til at glemme at lukke munden eller komme til at slikke sig på fingrene, hvor bakterierne kan sidde,« siger han til det regionale medie.

Der er nemlig cyanobakterier i algerne, man kan blive syge af.

Symptomerne på forgiftning kan være hovedpine, hudirritation, mavekramper, feber, kvalme, opkast, diarré og svimmelhed, ligesom man kan få symptomer på høfeber og astma.