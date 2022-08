Lyt til artiklen

En gul plante er lige nu roden til en heftig debat med store følelser involveret.

Under et opslag i en Facebook-gruppe, der hedder Plan Bi med 20.000 følgere, er fronterne trukket skarpt op mellem forkæmpere for vilde bier på den ene side og kvæg- og hesteejere på den anden.

Stifter af organisationen Plan Bi Nina Launbøl Hansen står bag opslaget med over 600 kommentarer, og det kommer ikke bag på hende, at folk føler sig provokeret af det, der står:

»Det er nødt til at være skåret skarpt for at trænge igennem. Det kan virke provokerende på nogle,« siger Nina Launbøl Hansen.

I opslaget skriver hun om den giftige, gule plante engbrandbæger, der er en vigtig pollen- og nektarkilde for bier og lader forstå, at »så er der atter husdyrholdere, som er ude efter en af biernes virkelig gode blomster«.

Hun skriver videre, at man i 2016 kunne læse, at »to heste angiveligt var døde af at spise engbrandbæger«. Og fortsætter opslaget med at skrive, at »denne gang er det en vestjysk kvægavler, som hævder, at otte af hans køer er døde på grund af denne hjemmehørende, gule urt«.

Giftig og vigtig plante Den hjemmehørende planteart engbrandbæger er giftig for især heste, men også for andre dyr. Dyrene kan i nogle tilfælde spise planterne, når de står på marken, og de er ikke i stand til at skille dem fra, hvis de forekommer i halm og hø. Arten er en af en længere række giftige plantearter, som er en del af den naturlige danske flora. Engbrandbæger er for eksempel den vigtigste værtsplante for sommerfuglearten blodplet. Kilde: Lanbrugsstyrelsen

Nina Launbøl Hansen skriver navnet på den vestjyske kvægavler i opslaget og henviser til en DR-nyhed, hvor han foreslår, at man fjerner den giftige urteagtige plante og »finder en afbalanceret model, hvor husdyr ikke kommer til at æde noget, de bliver forgiftet af«.

Men det giver Nina Launbøl Hansen ikke meget for og skriver, at »otte køer udgør cirka to procent af denne kvægavlers besætning, så det er måske ikke helt den ‘katastrofe’, som han gerne vil have det til at lyde som«.

Og de ord har altså fået folk til tasterne.

‘Sikke et nedladende og uprofessionelt opslag. Uanset hvor mange dyr en bonde har, er det stadig en katastrofe at miste nogle. Præcis, som det er for familien Jensen, hvis deres hund bliver ramt af en bil,’ er der en, der skriver.

‘Der stoppede så min ellers dybe respekt for Plan Bi,’ og ‘hvis det er jeres holdning, så får jeres sag absolut ingen støtte fra mig,’ skriver folk videre.

En fortæller også, at seks af hendes heste er døde af den giftige plante:

‘Når først man har set seks ungheste i en flok på 20 ligge og vride sig i smerte for derefter at dø, så er man ikke i tvivl om, at engbrandbægre er no go.’

B.T. har talt med den omtalte kvægavler Kristian Gade, der også er formand for Holstebro-Struer Landboforening. Han synes ikke, det er i orden, at han bliver fremstillet som utroværdig af Plan Bi.

»Det er sådan set en dyrlæge, der har stillet diagnosen og sagt, at mine køer døde efter at have spist engbrandbæger,« siger Kristian Gade.

Han fortæller, at han ikke har noget imod planten, men blot mener, at de skal gro på arealer, hvor der ikke går husdyr:

»Jeg har ikke noget imod biodiversitet, jeg er landmand og lever i naturen, men derfor synes jeg ikke, vi skal have noget, der slår mine køer ihjel.«

Nina Launbøl Hansen, fortæller, at hun ikke vil blande sig i, hvad kvægavleren gør på sin egen mark.

»I artiklen står der, at han vil udrydde planten alle steder. Og det handler jo om de økonomiske interesser, der er i hans husdyrhold. Jeg taler for de dyr, der ikke er nogen, der har økonomiske interesser i.«

Du skriver, at det ikke er en katastrofe, at otte af hans køer er døde. Hvad mener du med det?

»Jeg mener økonomisk katastrofe, det var for at tage brodden af – det lyder voldsomt, men ingen tænker over, hvor meget biodiversitetsskrisen går ud over vilde dyr,« siger Nina Launbøl Hansen og fortsætter:

»Det er altid synd for heste og køer – men hvor er dem, der synes, det er synd for de vilde bier?«

Flere af jeres tidligere støtter har meldt sig ud på grund af dit opslag. Var det stadig det værd?

»Man kan ikke behage alle. Og hvad skal man med en naturorganisation, der ikke står fast på det, de mener?«