Planten 'vild pastinak' er på fremmarch i Danmark, men de smukke blomster kan være et farligt bekendtskab, skriver TV2 Østjylland.

Får man saften fra planten på sig, kan den i kombination med sollys give så store og betændte vabler, at det minder om andengradsforbrændinger.

Det fortæller biolog hos Nationalpark Mols Bjerge, Jens Reddersen, til TV2 Østjylland.

Han gør også opmærksom på, at vi skal vænne os til at se mere til den giftige plante med gule blomster i fremtiden.

En gruppe sjællandske skolebørn blev forbrændt sidste år i Høng Skov efter at have opholdt sig i et område, hvor der var vild pastinak. (Foto: Christian Løvenbalch Jensen) Vis mere En gruppe sjællandske skolebørn blev forbrændt sidste år i Høng Skov efter at have opholdt sig i et område, hvor der var vild pastinak. (Foto: Christian Løvenbalch Jensen)

»Jeg har set den vilde pastinak sprede sig stille og roligt gennem de seneste år. Den har bredt sig til flere steder i Danmark og er nu mest udbredt i Østjylland. Men den findes også hist og her de fleste andre steder,« siger han til tv-stationen.

Den vilde pastinak er ifølge Miljøstyrelsen en grov gulgrøn skærmplante, der er i familie med skvalderkål og bjørneklo. Den kan kendes på sine gule blomster, der adskiller den fra de fleste andre vilde skærmplanter, som har hvide blomster.

Giften findes i hele planten - både i stængel, rødder og blomster - og kommer man i nærkontakt med saften, skal man vaske området grundigt og holde huden tildækket og skærmet mod solen i mindst 48 timer. Man bør også søge læge, råder Miljøstyrelsen.

Jens Reddersen siger til TV2 Østjylland, at der ikke er nogen grund til panik, selv om planten spreder sig, men at det er godt, folk ved, hvordan de skal forholde sig, hvis de kommer i nærkontakt med den vilde pastinaks saft.