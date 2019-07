Åndedrætsproblemer, kvalme, opkast og udslæt.

En lille larve med tusindvis af små giftige hår hærger i øjeblikket flere tyske byer. Parker, veje og restautanter har måttet lukke, og flere personer er blevet indlagt på hospitalet.

Det farlige kryb bærer navnet egeprocessionsspinder.

Så sent som i juni blev ni børn indlagt i Mülheim lidt nord for Düsseldorf efter at have indåndet de bittesmå hår fra larven.

Foto: Christian Fischer/Wikimedia Commons Vis mere Foto: Christian Fischer/Wikimedia Commons

I byen Münster nord for Dortmund er seks personer blevet opereret i øjnene, efter at have fået de giftige hår i øjnene.

»Giften kan give udslæt, åndedrætsproblemer, kvalme og opkast,« siger Iben Margrete Thomsen, der er seniorrådgiver på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, til DR.

Hun opfordrer danskerne til at være opmærksomme, når de rejser sydpå.

Man behøver ikke en gang have rørt ved larverne for at blive syg, da deres hår er luftbårne.

»Man kan derfor komme til at indånde dem, ligesom når der er pollen i luften, og det kan være virkelig farligt,« siger Iben Margrete Thomsen.

Laverne bliver til natsværmere, og hannen er allerede nået til Danmark. De er blevet observeret på det sydlige Lollland-Falster.

Da hunnerne ikke flyver nær så langt som hannerne, yngler de ikke i Danmark endnu, men det er formentlig bare et spørsgmål om tid.

Men om det er om fem, ti eller et år, er usikkert, påpeger Margrete Thomsen.

Flere danske kommuner er allererede ved at forberede et beredskab i kampen mod det behårede kryb.

I Tyskland går man drastisk til værks. Her her fælder man flere steder de egetræer, som laverne bygger reder i, og bekæmper dem med bakterier, der slår laverne i hjel.

Miljøstyrelsen anbefaler at undgå al kontakt med larven. Selv hårene fra døde larver kan være giftige. Oplever man problemer med at trække vejret, skal man søge læge.

Flere personer blev sidste sommer syge efter at have været i nærkontakt med ege-processionsspinderens fætter, de giftige fyrre-processionsspinderlarver, som hærgede ved Dueodde på Bornholm.