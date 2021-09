»Man går og tror, at man er skilt, men så viser det sig, at man stadig er gift med sin ekskone. Det er altså skræmmende.«

I juni 2020 blev Tina Kruse og hendes daværende kone skilt.

Eller, det troede de i hvert fald.

For her 15 måneder senere viser det sig, at skilsmissen aldrig blev registreret.

Fejlen er så stor, at jeg vil råde folk, der har gennemgået en skilsmisse tjekke, at den rent faktisk er registreret Tina Kruse

Det var en mail fra kommunen, der gjorde Tina Kruses ekskone opmærksom på, at parret fortsat stod noteret som ægtefæller.

Og det er på trods af, at de to ikke har dannet par i flere år.

»Vi får besked på, at vi skal fremvise vores skilsmissepapirer i Borgerservice på rådhuset for at bekræfte, at vi blev skilt tilbage i 2020. Det gør vi, og det viser sig så, at det er Familieretshuset, der har lavet en fejl,« siger Tina Kruse.

»De har simpelthen glemt at indberette skilsmissen.«

Tina Kruse fortæller, at fejlen – der nu er ordnet – ikke har haft nogen direkte konsekvens for dem.

Men for hende er det heller ikke dér, skoen trykker.

»Der er mange følelser forbundet med at blive skilt. Og når man går ind og søger om skilsmisse, så er det jo, fordi man gerne vil skilles,« siger Tina Kruse.

»Jeg ved godt, at det er menneskeligt at fejle, men sådan noget her skal bare virke. Det her er ikke bare en situation, hvor man kommer til at betale ti kroner for meget for en liter mælk. At blive skilt er altså en stor ting.«

Tina Kruse er overbevist om, at der ikke er tale om et enkeltstående tilfælde.

»Fejlen er så stor, at jeg vil råde folk, der har gennemgået en skilsmisse, til at tjekke, at den rent faktisk er registreret,« siger Tina Kruse.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Familieretshuset. De har ikke mulighed for at kommentere på konkrete borgersager.

I et skriftligt svar skriver Indira Beckovic, der er juridisk hos Familieretshuset, dog følgende:

»Selvom en skilsmisse ikke er registreret korrekt i CPR-registret, vil borgene stadig være skilt fra den dato, der står i vedkommendes bevilling/afgørelse. Der sker nemlig af og til, at CPR-registreret ikke er blevet opdateret. Men parterne vil trods dette være at betragte som skilt rent juridisk.«