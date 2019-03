Fredag aften åbnede Skattestyrelsen op for, at danskerne kunne tjekke årsopgørelsen.

Men var man ikke hurtig ved havelågen, kunne man se frem til over en times ventetid. Og køen er stadig lang.

Kort før klokken 20.00 fredag aften var der eksempelvis over 280.000 foran én i køen, men nu er der gode råd at hente, hvis man ikke har den store tålmodighed.

»Hvis man ikke vil vente så længe, så er mellem midnat og klokken seks om morgenen et rigtig godt tidspunkt,« siger presseansvarlig hos Skat, Rikke Madsen, til B.T.

»Ellers plejer den lange ventetid at være aftaget, når vi når hen til søndag,« siger hun.

Fredag aften har der været tryk på på styrelsens hjemmeside, hvor adskillige danskere har skulle tjekke, om de skal have penge tilbage, eller de må til lommerne.

Skat åbnede fredag lidt før klokken 18 op for systemet, der i løbet af weekenden skal testes frem mod mandag. Og foreløbigt er Skat tilfredse.

»Indtil videre har det kørt fint. Der har været mange, der har været inde og se den allerede,« siger Rikke Madsen, der samtidig forventer, at der fortsat vil være tryk på lørdag.

Sådan så det ud, hvis man fredag kort før klokken 20 forsøgte at logge på Skats hjemmeside for at tjekke sin årsopgørelse. Foto: Skærmbillede Vis mere Sådan så det ud, hvis man fredag kort før klokken 20 forsøgte at logge på Skats hjemmeside for at tjekke sin årsopgørelse. Foto: Skærmbillede

De seneste tal fra Skat - fra klokken 20.00 - viser, at der har været 141.000 visninger af årsopgørelsen.

Her har ventetiden været på en time og 43 minutter.

Har man ikke tjekket sin årsopgørelse endnu, er der med stor sandsynlighed en god nyhed i vente.

Sidste år var det nemlig næsten tre ud af fire danskere, der skulle have penge tilbage i Skat.