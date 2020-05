75-ÅRET FOR DANMARKS BEFRIELSE: »Bare giv den én på frakken. Det er helt i orden.«

Sådan lød den højst usædvanlige tilladelse til Ghita Nørby og hendes bror, da de den 4. maj 1945 på aftenen for Danmarks befrielse for de tyske troppers besættelse fik lov at skeje ud.

Sådan husker Ghita Nørby det i al fald.

»Det var en virkelig mærkværdig oplevelse, som gjorde et meget stort indtryk på mig, for den slags måtte vi jo ellers ikke. Men vi måtte godt den aften. Det var, som om alt var tilladt,« erindrer Ghita Nørby, en af de mest anerkendte og hædrede danske skuespillere gennem tiderne.

Befrielsen 4. maj 1945. Glæde på Rådhuspladsen i København. Foto: Sven Gjørling Vis mere Befrielsen 4. maj 1945. Glæde på Rådhuspladsen i København. Foto: Sven Gjørling

Ghita Nørby, som i dag er 85, var 10 år, da frihedsbudskabet blev proklameret gennem højttalerne i BBCs nyhedsudsendelse sendt fra et lille spartansk studie under The Strand i London.

»Der var en helt særlig stemning, efter frihedsbudskabet kom. Vi boede i Hellerup på det tidspunkt, og jeg kan huske, at vi sammen gik op på Bernstorffsvej for at være med til at fejre det. Dengang var der jo sporvogne i gaderne, og lige præcis den aften fik jeg og min bror lov at rive rullegardinerne i stykker oppe i sporvognene.«

»Det er måske moderne i dag at rive noget i stykker, men det var det bestemt ikke dengang. Men de sagde, vi bare skulle give den én på frakken. Så det gjorde vi,« fortæller Ghita Nørby.

En del af tiden under besættelsen husker hun bedst gennem sine forældre.

Fredag den 4. maj 1945 modtager Danmark meddelelsen om den tyske kapitulation i Holland, Nordvesttyskland og Danmark. Sådan så meddelelsen ud på fjernskriverne på avisredaktionerne. Foto: Ukendt Vis mere Fredag den 4. maj 1945 modtager Danmark meddelelsen om den tyske kapitulation i Holland, Nordvesttyskland og Danmark. Sådan så meddelelsen ud på fjernskriverne på avisredaktionerne. Foto: Ukendt

Men den karakteristiske jingle som tegn på, at mikrofonen nu var åben i BBCs studie i London og dagens nyheder sendt over Nordsøen, husker hun tydeligt.

Ligesom aftenen for frihedsbudskabet selvfølgelig var noget helt specielt.

»Der var eufori den aften. Det husker jeg tydeligt.«

»Jeg var lille, og som 10-årig dengang var man jo ikke noget oplyst menneske, som 10-årige er det i dag. Men jeg husker befrielsesaftenen som en aften med meget stor glæde,« siger hun.