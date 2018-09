Formentlig skal 333 boliger rives ned og beboerne tvangsflyttes i Sundparken i Horsens. Det sker i forbindelse med Folketingets plan for at opløse ghetto-områder.

»En hel del af de her mennesker har udfordringer nok i forvejen. At de også skal slås med, om de skal være her eller ej – det synes jeg er dybt urimeligt,« siger direktør for boligselskabet Odingaard, som Sundparken i Horsens er en del af, Michael Meldgaard, til DR.

Sundparken er dog ikke det eneste sted på Folketingets ghettoliste, hvor folk skal tvangsflyttes.

I juni i år skrev B.T. om 4.000 mennesker i 1.000 lejligheder i 12 boligblokke i ghettoområderne Gellerup og Bispehaven i Aarhus Vest, som måske skal ud og finde nyt tag over hovedet, hvis et politisk flertal i byrådet til fulde gennemfører den plan, de har vedtaget uden om det normale beboerdemokrati.

Fakta De berørte boligområder Mjølnerparken, København. Tingbjerg/Utterslevhuse, København. Tåstrupgård, Høje Taastrup. Gadehavegård, Høje Taastrup. Agervang, Holbæk. Ringparken, Slagelse. Motalavej, Slagelse. Vollsmose, Odense. Stengårdsvej, Esbjerg. Korskærparken, Fredericia. Sundparken, Horsens. Munkebo, Kolding. Skovvejen/Skovparken, Kolding. Finlandsparken, Vejle. Bispehaven, Aarhus. Gellerupparken/Toveshøj, Aarhus. Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Årsagen til at folk må tvangsflyttes i Horsens, skyldes ifølge borgmester Peter Sørensen (S), at kommunen gennem de sidste 30-40 år ikke har løst integrationsopgaven tilfredsstillende.

Beboernee i Sundparken har ikke haft tilstrækkelig tilknytning til arbejdsmarkedet..

Og dermed ikke haft chancen for et godt liv.

Tilbage sidder Michael Meldgaard med 1.000 mennesker, som måske skal genhuses. Han mener, at det vil være noget nær umuligt.