Kunder hos forsikringsselskabet GF Forsikring kan glæde sig over, at det går økonomisk godt for selskabet.

Et stærkt halvårsresultat betyder, at forsikringsselskabets kunder får glæde af en overskudsdeling på mellem 140 og 160 millioner kroner i 2020.

Det skriver TV 2 Fyn. Overskuddet skyldes tilgang af nye kunder og et højt investeringsafkast.

»Vi er ydmyge og stolte over, at den gode udvikling fortsætter. I 2018 fik vi en rekordhøj nettofremgang på 18.000 kunder, og i første halvår af 2019 har yderligere godt 10.000 tilvalgt os som deres forsikringsselskab,« siger Jesper Mortensen til TV 2 Fyn.

Top otte: Forsikringsselskaberne med de mest tilfredse kunder Tallet ud for selskabet er et indekstal, som er beregnet ud fra kundernes vurdering af selskabet på flere parametre. Det er blandt andet service, værdi for pengene, skadehåndtering og image. 1: Lærerstandens Brandforsikring – indeks 90 2: ALKA – indeks 78 3: GF Forsikring – indeks 75 GENNEMSNIT – indeks 74 4: Tryg – indeks 71 5: Codan – indeks 69 6: Topdanmark – indeks 69 7: Alm. Brand – indeks 66 8: If – indeks 66 Kilde: Loyalty Group A/S - måling foretaget i 2018. 3.600 kunder har deltaget i undersøgelsen.

Men man skal dog ikke forvente en økonomisk udbetaling som sådan. I praksis betyder det, at kunderne får et afslag på deres forsikringspolicer.

I 2018 var der 130 millioner kroner til deling. Det betød, at GF Forsikrings bilforsikring i gennemsnit blev 11,5 procent billigere, mens alle andre forsikringer blev fire procent billigere.

Hvordan det fordeler sig denne gang er endnu ikke oplyst. Du kan læse mere om overskudsdeling hos GF Forsikring ved at klikke her.

Ved udgangen af juni 2019 havde GF Forsikring en pæn mængde penge på kistebunden. Forsikringsselskabet havde således 2,3 milliarder kroner i egenkapital.