De rystelser, som lørdag eftermiddag ramte store dele af Bornholm, stammer formentlig fra et jordskælv i Polen.

Det bekræfter GEUS, der monitorerer undergrunden herhjemme, over for Ritzau. Der er dog ét udslag, man endnu ikke ved, hvor stammer fra.

Det har været en begivenhedsrig eftermiddag for mange på Bornholm.

Tidligere på dagen ramte en række rystelser nemlig øen. Det er blevet bemærket i Allinge mod nord, i Snogebæk mod sydøst og en lang række steder imellem.

For det fleste har det ikke resulteret i større dramatik end en undren over, hvad der foregik.

Var det mon en militær øvelse, noget tungt, der kørte forbi på vejen ved siden af eller noget helt tredje?

Det giver lektor Trine Dahl-Jensen fra Geus – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – et svar på over for såvel TV 2 Bornholm og Ritzau.

Hun fortæller, at rystelserne stammer fra et jordskælv omkring 150 kilometer mod syd i Polen. Samtidig bekræfter hun, at det giver god mening, at rystelserne har spredt sig i retning af Bornholm.

»Vi ved, at rystelserne forplanter sig godt i den retning,« siger Trine Dahl-Jensen til Ritzau.

Nogle af de mest dramatiske øjeblikke i forbindelse med rystelserne har været flasker, som er væltet ned fra hylder i supermarkeder, som det var tilfældet i Kvickly i Nexø. Det har en medarbejder fortalt til B.T.

I Snogebæk på Sydøstbornholm mærkede Kenny Due, der driver en café i byen, rystelserne selv.

»Ja, vi kunne mærke rystelserne. Der var sådan nogle brag-lignende lyde,« fortæller han til B.T.

»Vi blev lidt overraskede. Først tænkte vi, at det måtte være en øvelse, for der var mange af dem. Det var egentlig lidt skræmmende,« fortæller han.

En række andre steder rundt om på Bornholm er livet gået videre, uden folk har bemærket rystelserne, der skal stamme fra et jordskælv i Polen, der målte 2,3 på richterskalaen.

Til sammenligning målte jordskælvet i Tyrkiet og Syrien tidligere på året 7,8 på selvsamme skala.

Selvom der virker til at være en forklaring på rystelserne, så er man fra Bornholms Politi endnu ikke sikre nok til at melde endegyldigt ud.

Det fremgår af den seneste opdatering fra politiet på Twitter.

'Vi kender endnu ikke den nøjagtige årsag til de rystelser, der i eftermiddags ramte den Bornholmske østkyst. Vi samarbejder fortsat med relevante myndigheder. Så snart vi har yderligere i sagen vil vi orientere herom,' lyder det.

Der er dog også ét udslag, som man endnu ikke kender årsagen til hos GEUS.

Det ramte klokken 15.16.

»Der er et signal om, at der er et eller andet. Det er ikke et lokalt jordskælv. Det kan være lokal støj, en lastbil der kører forbi målestationen. Vi ved det ikke. Men vi vil meget gerne have indberetninger fra lokale, der har hørt eller mærket noget,« siger Trine Dahl-Jensen til Ritzau.