»Det er ikke, fordi jeg ikke forstår omsorgen med de beslutninger, der ligger bag. Og selvfølgelig skal vi beskytte de mest sårbare. Men folk må på en eller anden måde være med til at bestemme, om det er covid-19 eller ensomhed, de vil dø af.«

Gertrud Petersson har i månedsvis kæmpet for sin demensramte 85-årige mor, Henny Petersson, og andre ældre, der fortsat er underlagt besøgsrestriktioner i deres plejebolig eller på plejehjem i kølvandet af coronakrisen.

Hun glæder sig derfor over, at Sundhedsministeriet tirsdag kunne oplyse, at man nu delvist ophæver besøgsforbuddet på plejehjem og på sygehuse.

Ændringen indebærer eksempelvis, at der nu bliver mulighed for at få besøg indendørs af en til to faste besøgspersoner, som beboeren eller patienten selv udpeger. Muligheden gælder, såfremt en beboer eller patients helbred – eller de fysiske rammer på plejehjemmet eller sygehuset – gør, at besøget ikke kan foregå udendørs.

Gertrud Petersson måtte til at begynde med ikke besøge sin mor i hendes plejebolig. Derfor måtte de nøjes med kontakt gennem en rude. Foto: Privat. Vis mere Gertrud Petersson måtte til at begynde med ikke besøge sin mor i hendes plejebolig. Derfor måtte de nøjes med kontakt gennem en rude. Foto: Privat.

Det vil være ledelsen på plejehjemmet eller sygehuset, der i den konkrete situation beslutter, om der kan ske besøg eller ledsagelse.

»Det er positivt, at der nu kommer en delvis åbning, men jeg synes også, det er problematisk, at det skal forvaltes lokalt. Vi har jo allerede set, hvor forskelligt de nuværende retningslinjer er blevet fortolket. Jeg bider også mærke i, at besøg så vidt muligt fortsat skal foregå udendørs. Hvad sker der så, når vi når en årstid, hvor det ikke kan lade sig gøre?« siger hun.

Gertrud Petersson er glad for det plejehjem i Greve, hvor hendes mor, Henny Petersson, har boet siden august sidste år.

Men konsekvenserne ved restriktionerne har hun længe været bekymret for.

Gertrud Petersson med sin mor. Foto: Privat. Vis mere Gertrud Petersson med sin mor. Foto: Privat.

Derfor har Gertrud også for nylig startet en Facebook-gruppe, ‘Plejeboligen er ukrænkelig’, hvor hun samler erfaringer fra andre i samme situation.

»Vi er nødt til at insistere på, at vi drøfter livskvalitet over for livskvantitet. Det er ikke fordi, min mor er ved at dø, men reelt set ved man jo ikke, hvor lang tid de ældre har igen,« siger datteren.

Hun fik efter nogle ugers tovtrækkeri med kommune og plejehjem lov til at gå en tur med sin mor udenfor, fordi hun er dement, men hun må fortsat ikke køre en tur med sin mor i bilen, spise aftensmad med hende eller komme tæt på.

»Min mor har tidligere reageret meget stærkt og mistet livsgnisten, da hun sidste år faldt og ikke kunne komme udenfor. Så da der blev lukket ned for besøg, frygtede jeg, at det samme ville ske igen,« siger datteren.

Gertrud Peterson og hendes 85-årige mor. Foto: Privat. Vis mere Gertrud Peterson og hendes 85-årige mor. Foto: Privat.

»På et tidspunkt sagde min mor til mig, at hun følte, hun var blevet kidnappet. Når man er dement, opleves restriktioner som disse meget voldsomme,« siger Gertrud Petersson.

I et høringssvar fra Ældresagen til Sundhedsministeriet fra 8. juni kan man blandt andet læse, at retningslinjerne for besøgsrestriktioner 'fortsat over- og fejlfortolkes'.

»Det er Ældresagens erfaring, at besøgsrestriktionerne har haft og fortsat sommeren over vil have store uoprettelige helbredsmæssige og sociale konsekvenser for landets plejehjemsbeboere,« lyder det.

'De glemte og de klemte': Ældresagen er for nylig gået sammen med Alzheimerforeningen, Parkinsonforeningen og Pårørende i Danmark for at sikre, at oplevelser og erfaringer fra ældre og deres pårørende når frem til relevante beslutningstagere, myndigheder og organisationer. De kalder erfaringerne ‘Nyt fra de klemte og de glemte’. Du kan læse mere om initiativet her samt læse mange af de indsamlede erfaringer fra ældre, der føler sig glemt og klemt i systemet.

»For eksempel tillades besøg nogle steder kun 15 eller 20 minutter ad gangen to dage om ugen, og på mange plejehjem slet ikke i aftentimerne eller i weekenden. Det betyder, at samværet er yderst begrænset, og at erhvervsaktive pårørende reelt ikke har mulighed for at besøge deres nærmeste,« skriver Ældresagen.

Ældresagen skriver i høringssvaret til Sundhedsministeriet, at de mener, at besøgsrestriktionerne bør ophæves 1. juli frem for 1. september, som der er lagt op til i bekendtgørelsen.

Nu lader det dog til, at Sundhedsministeriet har lyttet til de pårørendes bekymringer og altså delvist åbner op. Du kan læse ændringerne i faktaboksen her på siden.