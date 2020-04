Gertrud Petersson har en mor på 85 år, der lider af Lewy Body demens. Derfor bor hun på et plejecenter i Greve Kommune.

Men efter at besøgsrestriktionerne blev skærpet som følge af coronavirussen, har Gertrud Petersson ikke kunnet besøge sin mor.

Det fortæller hun til B.T.:

»Hvis beboerne selv kan forlade plejecentret, må de gerne det. Men min mor sidder i en kørestol og har derfor ikke den mulighed. Og det betyder så, at jeg ikke kan tage hende med ud, som jeg plejede hver dag. Så min mor må ikke komme ud som de andre.«

Lewy Body demens er en sygdom, hvor man oplever hallucinationer og vrangforestillinger.

Derfor vurderer Gertrud Petersson, at det ikke er holdbart, hvis hendes mor slet ikke må modtage besøg de kommende uger eller måneder:

»Jeg mener, det er skadeligt for min mor, hvis hun ikke må modtage besøg, fordi det er besøg, som hun er afhængig af.«

Gertrud Petersson tilføjer, at den type demens betyder, at hendes mor ikke forstår konsekvenserne det har, at hun ikke må modtage besøg.

Sidst Gertrud Petersson besøgte sin mor, var det gennem ruden.

Da hele corona-krisen begyndte i Danmark, måtte Gertrud Petersson besøge sin mor hver tredje dag.

Derfor er hun uforstående over for, at hendes besøg på plejecentret skal foregå gennem vinduet. Og hun har klaget over det.

Hun fortæller, at der er flere personer, der ikke mener, at hun skal kunne tage sin mor med udenfor:

»Jeg har skrevet rundt til mange, fordi min mor mister sin frihed. Men både borgmesteren og institutionslederen har sagt nej til mig.«

Gertrud Petersson siger, at Ældresagen kigger på hele situationen. Og hun har selv skrevet til sundhedsministeren i Danmark, Magnus Heunicke.

Hun siger afsluttende, at hun synes, at besøgsrestrektionerne er en god ting:

»Jeg har fuld forståelse for de tiltag, som man har taget i brug. Men at frihedsberøve en kørestolsbruger synes jeg ikke er i orden.«

Gertrud Petersson er bange for, at sin mors livskvalitet falder, fordi hun muligvis ikke har langt igen.