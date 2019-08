Ronni Mortensen vinder konkurrence, som er første skridt for at nå Bocuse d'Or, det uofficielle VM for kokke.

En velsmagende ret med rødtunge og kongekrabbe har sikret kokken Ronni Mortensen fra restauranten Geranium chancen for en plads ved næste udgave af det uofficielle verdensmesterskab i kokkekunst, Bocuse d'Or.

Ronni Mortensen vandt onsdag den danske konkurrence, som var første skridt mod at komme til Bocuse d'Or i 2021 i Lyon.

Inden da skal Ronni Mortensen dog igennem EM i Tallinn i Estland. Den løber af stablen næste sommer.

- Vi har set et virkelig flot niveau i dag med meget nytænkning i forhold til præsentationer og sjove teknikker, siger overdommer Kenneth Toft-Hansen i en pressemeddelelse.

Ud over fiskeretten skulle onsdagens fem deltagere dyste i en ret, der skulle indeholde lammeryg og lammehjerte.

Kokkene blev bedømt på smag, originalitet, tekstur, tilberedning, visuelt udtryk og sauce.

- Ronni Mortensen leverede en super præstation, og jeg tror, han vil nå langt ved EM næste år i Estland.

- Jeg spår ham gode chancer. Ronni var med til at hjælpe mig i køkkenet op imod finalen i Lyon i år. Hans fiskeret var ekstremt visuelt smuk med mange spændende detaljer, siger Kenneth Toft-Hansen i pressemeddelelsen.

Overdommeren ved, hvad verdensmesterskabet kræver, da han som første dansker vandt Bocuse d'Or i januar. Konkurrencen startede i 1983 og finder sted hvert andet år.

Kenneth Toft-Hansen er til daglig køkkenchef på Svinkløv Badehotel i Nordjylland.

Ronni Mortensen er souschef på restauranten Geranium, der ligger i Telia Parkens bygninger i København.

Geranium har som den eneste danske restaurant tre Michelin-stjerner.

/ritzau/