Det er nok ikke en overdrivelse, at ordet 'klima' kom over alle politikeres læber mindst én gang i løbet af folketingets valgkamp.

Eksperter advarer om globale temperatur- og havstigninger, hvis vi ikke gør noget, og fokusset på klimaet har resulteret i, at Danmark med den nye regering vil arbejde henimod at få det grønneste parlament i verden.

Men tidligere statsgeolog Jens Morten Hansen udtrykker i et debatindlæg i Kristeligt Dagblad, at klimakrisen er stærkt overdrevet.

'De fleste videnskabelige afhandlinger taler nu om forventelige klimaændringer, som forskere med klimahistorisk ekspertise kan vise, ligger helt inden for de hyppigt tilbagevendende naturlige udsving, vi kender fra de seneste 5000 år. Vi har altså set det før, og hverken Jorden eller menneskeheden gik under,' skriver han.

FAKTA FN's klimapanel, eller IPCC som det hedder i international munde, samler og præsenterer aktuel videnskabelig forskning om klimaændringer og konsekvenserne. Det gør panelet ved at udgive en række hovedrapporter. Mandag d. 8. oktober 2018 kom klimapanelet med den seneste delrapport, der blandt andet fastslår, at den globale opvarmning forventes at overstige 1,5 grader et sted mellem år 2030 og 2052, hvis vi fortsætter med den nuværende CO2-udledning. I 2014 indgik medlemslandene i FN's klimakonvention 'Parisaftalen'. Aftalen er juridsk bindende og forpligter alle 195 medlemslande til at reducere deres CO2-udledning. Målet er, at temperaturen globalt ikke må stige med mere end maksimalt 2 grader celcius, men helst ikke mere end 1,5 grad siden 1850. Regeringen skal fremsætte et forslag til en bindende klimalov, der uddyber konkrete tiltag. Den vil blive præsenteret inden for det første folketingsår. Målet er en reducering af drivhusgasudledningen i 2030 med 70 procent i sammenligning med 1990, som skal ske med bistand fra Klimarådet. Dette skal sikre, at Danmark lever op til Paris-aftalens temperaturmål. Kilder: DR, Videnskab.dk, IPCC, Regeringen

Et argument, der også skal vise sig at blive modargumenteret.

Jens Morten Hansen skriver, at stigningerne i verdens have, som mange ser synonymt med klimakrisen ikke er ukendt for kloden, og at medierne bidrager til at sprede et overdrevet billede af et klima i krise.

Som eksempel kommer han med dette omdiskuterede billede af en hundeslæde, der kører i smeltevand oven på havisen ud for Nordgrønland, der i første omgang blev delt på Twitter af danskere forskere fra DMI.

Et billede danske politikere som De Radikales leder, Morten Østergaard og SF-formand Pia Olsen-Dyhr delte på de sociale medier som bevis på klimaforandringer, og som medier i både ind- og udland viste på forsiderne.

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD — Rasmus Tonboe (@RasmusTonboe) 14. juni 2019

Problemet er, at det smeltevandet oven på havisen sker hvert eneste forår.

Når forskere taler om forhøjede vande på kloden mener han, at 'den samme stigning er opserveret siden den lille istid ophørte for cirka 200 år siden.'

Kristen Halsnæs, professor på DTU og forfatter til IPCC-rapporternes kapitler afviser ikke, at vi står overfor en klimakrise.

Faktisk mener hun, at der ikke er forskningsmæssigt belæg for, at vi kan afvise den.

»Med baggrund i den videnskabelige litteratur, der er i området, så er der ikke stærk evidens for hans synspunkt. Der er enorm økonomisk interesse i at kunne påvise, der ikke er et klimaproblem. Det er der ikke satset på, og det skyldes nok, at der ikke er nok belæg for det,« siger hun til B.T.

Hun er også uenig i, at mediernes dækning under valgkampen og om klimaet generelt er fejlagtigt og ikke baseret nok på evidens.

Men hun mener, at klimakampen kan vindes ved at bevare jordforbindelsen og løse problemerne praktisk fremfor moralsk.

Det er måske også derfor, hun savnede en mere praktisk håndtering af klimakrisens kommende udfordringer - for eksempel oversvømmelser, til brug i virkeligheden.

»Valgkampen var ikke præget af, hvor alvorlig klimakrisen var. Det var hvorvidt Danmark skulle lave mål fremadrettet,« siger hun med henvisning til regeringens mål om reducering af drivhusgasser med 70 procent.

»Der måtte godt være mere om, hvad der skal ske med oversvømmelser i Danmark. Der står man meget med problemerne ude i kommunerne, og det er en svær opgave for dem at løse.«