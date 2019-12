For et års tid siden fik Nils Natorp et uventet opkald.

Det var en læge fra Nykøbing Falster Sygehus, der forklarede, at han havde en patient, som gerne ville donere penge til Geocenter Møns Klint, som Nils Natorp er direktør for.

Natorp tog derefter til hospitalet og fik sig en snak med landmanden Bent Andersen, der var indlagt.

Det skriver TV 2 Øst.

Til sin store overraskelse forklarede landmanden, at han ville donere hele sin formue til Geocenter Møns Klint. 9,5 millioner kroner vel at mærke.

»Da jeg så spørger ham, hvordan har du tjent de penge, så siger han, dem har jeg ikke tjent, dem har jeg sparet,« siger Nils Natorp.

Geocentret arvede formuen, da landmanden ikke havde nogen familie at donere pengene til.

En advokat og notar blev hyret til at udforme Bent Andersens testamente, og lægen var vidne til det.

Direktøren oplyser, at millionarven skal bruges til at forbedre gæsteoplevelsen og modernisere udstillingen. Derudover vil de udskifte det gamle oliefyr med solceller og varmepumper for at gøre centret mere miljøvenligt.

14 dage senere sov landmanden ind i oktober 2018. Geocenter Møns Klint modtog arven i september 2019.

Bent Andersen kom til verden i 1934, og han fik sin opvækst på Møn.

Som ung voksen flyttede han til Vester Egesborg, hvor han med sine forældre drev et landbrug. Det gjorde han, indtil de gik bort.