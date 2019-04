Københavnerforstaden Gentofte er ramt af butiksdød. Mindst 25 butikslejemål står tomme, og nu slår Colette Brix (V) alarm.

Hun frygter, at udviklingen vil skabe en negativ spiral i bydelen - og især vil ramme én befolkningsgruppe.

'Afståelse, butik til leje'. Skilte med disse ord præger bybilledet i Gentofte. Colette Brix oplever, at byens butiksdrivende har det rigtig hårdt og er ikke i tvivl om årsagen.

»Det er en meget alvorlig og trist udvikling. Nettet har taget meget fra de små handlende, og så kæmper mange med vilde huslejestigninger. De møder ingen forståelse hos deres udlejere. Mange må hyre en advokat for at føre huslejesager mod deres grådige udlejere, og det har de simpelthen ikke råd til,« siger Colette Brix til lokalavisen Villabyerne.

Hun er formand for Dansk Erhvervssammenslutning, folketingskandidat for Venstre og har selv været butiksejer i blandt andet Charlottenlund, Lyngby og Søborg.

Colette Brix mener især, at butiksdøden går ud over Gentoftes ældre borgere.

Ifølge Brix spiller butikkerne en vigtig rolle som socialt mødested. Enlige ældre kommer til at mangle mennesker at tale med, når butikkerne lukker.

Butiksdøden kan også få andre konsekvenser for Gentofte, påpeger hun.

Colette Brix frygter en negativ spiral, hvor huspriserne falder i takt med at den ene butik efter den anden må dreje nøglen om.

For de høje huspriser skyldes blandt andet, at Gentofte har et attraktivt butiksliv, fortæller hun til Villabyerne.

V-politikeren vil kigge skatte- og afgiftsreglerne igennem for at se, om de kan gøres mere simple, ligesom hun vil undersøge, om de fysiske butikker har samme skatte-vilkår som netbutikkerne.

Fire procent af butikslejemålene i Københavns omegn står netop nu tomme. Det er en stigning på over en procent siden starten af 2018.