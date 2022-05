Hvis du bor i Gentofte og hader trafikstøj, så ser fremtiden ikke lys ud.

Lige nu er én ud af the boliger plaget af støj fra trafikken, og det ser ikke ud til, at trafikken gennem kommunen bliver mindre de kommende år. Det skriver TV 2 Lorry og citerer en pressemeddelelse fra kommunen.

Af den årsag inviterer kommunen nu til eventen Støj Lab. Her skal eksperter, politikere og borgere i fællesskab forsøge at finde løsninger på problemet.

»Træerne vokser jo ikke ind i himlen, for vi er en tæt bebygget bykommune med mange biler. Men selvom der ikke er mange hurtige løsninger, så skal vi belyse udfordringen fra så mange sider som muligt, så vi kan få prøvet nogle ting af på kort sigt og gribe de muligheder, der kommer på lidt længere sigt,« siger borgmester Michael Fenger (K).

Men kommunen er også en del af projektet Silent City, som er et samarbejde blandt flere kommuner i hovedstadsområdet.

Her tester man tekniske løsninger og forsøger at udvikle en mere bæredygtig trafikudvikling.

Til sidst arbejder man i Gentofte Kommune på at få fartnedsættelser på flere veje for at nedsætte støjen fra biler.

Så selvom fremtiden kan se støjende ud, så er kommunen som bekendt opmærksomme på problemet.