Sagen om den stenrige advokat Jan Leth Christensens kontroversielle byggeri af en kæmpe luksusvilla i glas og beton, tegnet af stjernearkitekt Bjarke Ingels, tager nu en ny drejning.

Uffe Ellemann-Jensen, fhv. udenrigsminister, har tidligere skrevet direkte til Gentoftes borgmester med en opfordring om at 'gribe ind' over for byggeprojektet, 'mens tid er'. Men den 4. december sidste år udstedte kommunen efter et langt og tumultarisk forløb en byggetilladelse til Jan Leth Christensen, som nu er gået i gang med at opføre 'Villa Leth' i første række til Øresund i det mondæne Hellerup.

Advokat Jan Leth Christensen. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Advokat Jan Leth Christensen. Foto: Asger Ladefoged

Naboerne er vrede, og nu beskyldes kommunen for 'magtfordrejning' og for at have udstedt en 'ugyldig' byggetilladelse. Det fremgår af en klage til Statsforvaltningen og Planklagenævnet, som advokat Lars Bastholm har indgivet på vegne af den nærmeste nabo. Det viser en aktindsigt, som B.T. har fået i hele byggesagen.

Naboen er et ældre ægtepar. Deres søn Sigurd Lauritsen siger, at forældrene ønsker byggeriet stoppet, fordi det efter deres klare opfattelse er i strid med lokalplanen. Den siger nemlig, at 'ny bebyggelse skal tilpasses den eksisterende bebyggelse og skal udformes således, at der efter kommunalbestyrelsens skøn opnås en god helhedsvirkning'.

»Vi håber, at Statsforvaltningen er enig med os i, at kommunens byggetilladelse er ugyldig, og at byggesagsbehandlingen derfor skal starte forfra,« siger Sigurd Lauritsen.

Lauritsens advokat Lars Bastholm mener, at det er påfaldende og betænkeligt, at Gentofte Kommune har udstedt en byggetilladelse, som ifølge advokaten er 'ufattelig fordelagtig' for Jan Leth Christensen. Han bliver nemlig den eneste borger i kommunen, som får tilladelse til at opføre en luksusvilla på en høj kælder – en såkaldt plint – på knap 500 kvadratmeter med beboelse og højtliggende terrasser oven på.

Som følge af det usædvanlige byggeri vil Gentofte Kommune nemlig nu skride ind med en ny temalokalplan, der fremadrettet skal begrænse muligheden for byggeri, der ifølge kommunen giver et uønsket 'massivt og fortættet' udtryk i byrummet.

»Ingen andre vil få tilladelse til noget tilsvarende,« siger Bastholm.

Byggeriet af 'Villa Leth' er gået i gang. Foto: B.T./Thomas Ambrosius Vis mere Byggeriet af 'Villa Leth' er gået i gang. Foto: B.T./Thomas Ambrosius

Gentofte Kommune afviser at have gjort noget forkert. I en udtalelse 16. februar i år til Statsforvaltningen skriver kommunen, at den 'på ingen måde har tilsidesat planloven, byggeloven, bygningsreglementet eller almindelige forvaltningsretlige principper', og at kommunen er 'uforstående' over for klagers beskyldning om magtfordrejning.

Kommunen skriver videre, at den ikke har villet forbyde Jan Leth Christensen at opføre terrasserne oven på den høje kælder, da det 'ville være et for voldsomt indgreb' over for ham at regulere hans byggeri efter den endnu ikke vedtagne temalokalplan.

Gentofte Kommune har orienteret Jan Leth Christensen om klagen og gjorde ham i den forbindelse opmærksom på, at 'udnyttelse af byggetilladelsen, inden klagesagerne afgøres, sker på eget ansvar'.

B.T. har spurgt Jan Leth Christensen, hvordan han tør fortsætte byggeriet, inden klagesagerne er afgjort. Han har 'ingen kommentarer'.