Tredje gang er lykkens gang, siger man.

Men lykken har faktisk været der tidligere.

Aarhus Kommune uddeler nemlig blomsterfrø for tredje gang for at fremme biodiversiteten, og denne gang kan endnu flere søge puljen.

Så hvis du har et græsareal, der ikke bliver brugt, er det nu, du skal slå til, hvis du vil have en farverig blomstereng.

Aarhus Kommune har netop åbnet for ansøgninger til blomsterfrøpuljen, som blandt andet grundejerforeninger og fællesråd kan søge.

Puljen blev oprettet sidste år, og er en del af Aarhus Blomstrer Vildt, som er en indsats, der skal fremme biodiversitet og få aarhusianerne med på den »vilde vogn«.

For at få del i puljen skulle man tidligere have et areal på 200 kvadratmeter til rådighed. Men det er nu ændret.

»Vi er rigtig glade for, at vi igen kan dele blomsterfrø ud til aarhusianerne. Der har været stor interesse for puljen – også fra folk, som har mindre arealer til rådighed. Det har vi taget til os, og derfor har vi nu nedskaleret til 100 m², så endnu flere har mulighed for at søge,« siger Hanne Lund Steffensen, der er projektleder hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

To gange tidligere har puljen været åben for tilmeldinger, og Aarhus Kommune oplyser, at siden er 30.000 kvadratmeter, svarende til næsten fem fodboldbaner, blevet omdannet til vilde blomsterenge.

Hvilken blanding fa blomsterfrø man får, afhænger dog af jordbunden på arealet. Men mulighederne er mange: Sommerfulgeblandingen, Dans Vildeng, Engblanding til Lerfjord og Salttolerant Blomsterblanding.

Ansøgningsfristen er 15. marts.