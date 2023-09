Landbrugsstyrelsen skal igennem en stor fyringsrunde.

Det sker på baggrund af 'ændrede opgaver og faldende bevillinger til landbrugsreformen'.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse udsendt af Landbrugsstyrelsen.

»Antallet af årsværk skal reduceres med op mod 100 i afskedigelsesrunden. Det præcise antal vil afhænge af, hvor mange der vælger en frivillige fratrædelse,« lyder det.

Afskedigelserne skal ifølge Landbrugsstyrelsen 'sikre, at styrelsens budget er i balance i 2024'.

»Vi er desværre nødt til at afskedige medarbejdere, og det vil kunne mærkes i organisationen. Derfor vil vi i den kommende tid have et stort fokus på at få organisationen og opgaveløsningen tilbage i god gænge så hurtigt som muligt,« siger direktøren i Landbrugsstyrelsen, Lars Gregersen, i pressemeddelelsen, der blev udsendt tirsdag.

Helt konkret falder Landbrugsstyrelsens bevilling med omkring 65 millioner kroner fra 2023 til 2024 – blandt andet som følge af 'reducerede ekstra-bevillinger til implementering af den nye landbrugsreform'.

Afskedigelsesrunden vil blive gennemført i efteråret.

Varsling af afskedigelser vil ske torsdag den 28. september, oplyses det.