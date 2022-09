Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Alt tyder på, at vi her har en behandling, som kan helbrede patienter, der indtil for nyligt var uhelbredeligt syge,« siger Inge Marie Svane.

Hun er overlæge og professor i immunterapi på Herlev og Gentofte Hospital og står sammen med en række hollandske forskere bag et 'bemærkelsesværdigt forskningsresultat'.

Sådan beskrives forskernes fund i hvert fald i en pressemeddelelse fra Region Hovedstaden.

Forskningen har nemlig vist, at behandling med T-celler – altså patientens egne immunceller – kan give uhelbredeligt syge patienter med modermærkekræft en ekstra chance.

»Det er det største, jeg har oplevet som læge og som forsker,« konstaterer Inge Marie Svane.

168 danske og hollandske patienter har siden 2014 medvirket i forsøget, der viser, at T-cellebehandlingen er mere effektiv end standardbehandlingen med det immunregulerende lægemiddel Ipilimumab.

Og resultaterne har altså overvældet forskerne.

Hos knap halvdelen af de patienter, der blev behandlet med T-celler, blev metastaserne mindre. Og hos 20 procent af dem forsvandt metastaserne fuldstændigt.

Hver femte patient kunne altså kalde sig kræftfri efter behandling med egne celler. Til sammenligning gjaldt det syv procent af de patienter, der blev behandlet med Ipilimumab.

Resultaterne er netop blevet præsenteret på den europæiske kræftkonference ESMO i Paris, ligesom forskerne har søgt om tidlig adgang til behandlingen i både Holland og Danmark.

Inge Marie Svane fastslår dog, at behandlingen med T-celler ikke bør bruges som standard på alle patienter.

»T-celleterapi er en ret kompleks og hård behandling. Derfor mener vi, at den skal bruges, når standardimmunterapien viser sig ikke at virke, og at den kun skal gives til patienter, som har en god almentilstand.«

Selvom behandlingen er hård, forsvinder følgevirkningerne hurtigere end ved almindelig immunbehandling.

Noget, der også blev tydeliggjort i forskningen. Her viste det sig nemlig, at patienterne, der blev behandlet med T-celleterapi, havde en bedre livskvalitet efter behandlingen end de andre patienter.

Både følelsesmæssigt og fysisk havde de det bedre. De led i mindre grad af træthed, smerter og søvnløshed.

Forskningen er løbende blevet støttet med penge fra Kræftens Bekæmpelse og Knæk Cancer.