Der er muligvis godt nyt til de mange kvinder, der oplever kvalme og opkastning i begyndelsen af deres graviditet.

Forskere har nemlig fundet årsagen til, at mange gravide får det skidt i første trimester.

Ifølge The Guardian har de fundet ud af, at fosteret producerer et hormon, som giver den vordende moder morgenkvalme.

Det drejer sig om hormonet GDF15, og det tyder på, at kvinder med et naturligt lavt niveau af hormonet, er mere følsomme over for stigningen i hormonet.

»Vi ved nu, at kvinder bliver syge under graviditeten, når de udsættes for højere niveauer af hormonet GDF15, end de er vant til,« siger Marlena Fejzo, professor i befolknings- og folkesundhedsvidenskab ved University of Southern California's Keck School of Medicine, som er undersøgelsens hovedforfatter.

Opdagelsen giver håb om, at lægerne bliver i stand til at hjælpe kvinder, der er hårdt ramt af morgenkvalme.

»Vi ved nu hvorfor: Babyen, der vokser i livmoderen, producerer et hormon på niveauer, som moderen ikke er vant til. Jo mere følsom hun er over for dette hormon, jo sygere bliver hun. At vide dette giver os et fingerpeg om, hvordan vi kan forhindre, at dette sker.«

Omkring 80 procent af alle gravide oplever morgenkvalme i større eller mindre grad i løbet af deres graviditet.

For cirka to procent bliver det så voldsomt, at det kan føre til vægttab, dehydrering og hospitalsindlæggelse.