Kan du genkende manden på billedet? Så skal du ikke tøve med at kontakte Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politikredsen beder nemlig offentligheden om hjælp til at identificere en mand, som mistænkes for at have begået en række indbrud i den forgangne weekend.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Helt konkret er der tale om 17 forskellige indbrud, som har fundet sted i private beboelser i den sydjyske by Vejen.

»Vi efterlyser i denne sammenhæng denne yngre mand, der er blevet filmet på et overvågningskamera,« skriver de.

Så hvis du kan genkende manden, som på billedet er iklædt en hættetrøje og et par Hummel-joggingbukser, bedes du kontakte Politiets Servicecenter på telefon 1-1-4.

»Syd- og Sønderjyllands Politi håber på borgernes hjælp i forbindelse med efterforskningen,« afslutter politikredsen.