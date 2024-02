Afskaffelsen af store bededag som helligdag skabte i den grad røre i andedammen.

Nu genindføres bededagen som fridag for skolebørnene et sted i landet, skriver TV 2 Kosmopol.

Nærmere bestemt i Hvidovre Kommune.

Her stemte et flertal bestående af Konservative, SF, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti tirsdag for at genindføre store bededag som fridag i kommunens folkeskoler.

Som bekendt blev helligdagen afskaffet som helligdag fra og med 2024 af et flertal i Folketinget – trods massive folkelige protester.

Udover regeringspartierne Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne stemte også Radikale Venstre for afskaffelsen.

Skolebørnene i Hvidovre Kommune kommer dog til at vente to år, før de igen får fri på bededagen, idet skoleårene 2023/24 og 2024/25 allerede er planlagt.

Antallet af skoledage forbliver det samme, da en tilfældigt placeret fridag i stedet bliver sløjfet til den tid.

Store bededag havde indtil i år været en officiel helligdag, siden den ved kongelig forordning blev lovfæstet i 1686.