Mandag er det nøjagtig 100 år siden, Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

Men på grund af corona-krisen er den helt store fejring med deltagelse af bl.a. dronning Margrethe udsat til næste år. Forbrødringen blev dog markeret i grænselandet alligevel – på en helt anden måde.

Dagen faldt nemlig sammen med, at Danmark åbnede grænsen for tusindvis af tyske turister, som forventningsfulde holdt i kilometerlang kø med retning nordpå lige fra den tidlige morgen.

Samtidig blev det også dagen, hvor menneskestrømmen af øl-hungrende danskere for alvor gik den anden vej til grænsebutikker som Fleggaard, Poetzsch, Calle's og Otto Duborg.

Lea Frellsen og datteren Erika kørte mandag lige en rask 'smuttur' på 340 kilometer – hver vej – for at få fyldt depoterne op. Grænsehandlen er for alvor i gang igen.Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Lea Frellsen og datteren Erika kørte mandag lige en rask 'smuttur' på 340 kilometer – hver vej – for at få fyldt depoterne op. Grænsehandlen er for alvor i gang igen.Foto: Jens Anton Havskov

Tyskland åbnede ganske vist enkelte grænseovergange op fredag aften, men først mandag kom der for alvor gang i grænsehandlen igen.

»Vi er 'fastliggere' på Asaa Camping (i Nordjylland, red.), så vi er kørt en tur herned for at købe ind. Det er anden gang, vi er inde og fylde vognene,« lyder det med et grin fra Lea Frellsen, som sammen med sin datter Erika har lavet indkøbsseddel hjemmefra.

Og altså lige er taget på en 'smuttur' på sølle 340 kilometer – hver vej – til Fleggaards store grænsebutik i Harrislee syd for Padborg.

»Jeg drikker faktisk slet ikke øl, men det gør de andre, så vi må hellere tage noget med til dem. Vi har fået alt det, vi gik efter – og mere til. Jeg har købt noget solbærrom, som det ellers er meget længe siden, jeg har smagt. Men det er vel rimeligt nok, at jeg kan sidde og drikke det i forteltet, når de andre nu skal have øl,« konstaterer Lea Frellsen, som måtte slippe 3.500 kroner for sine to fyldte indkøbsvogne.

Kæresteparret Nicoline Richter og Marcus Bisgaard fra Aarhus går begge i 2.g på HHX i Risskov. Pga. coronakrisen har de ingen eksaminer denne sommer og brugte dagen på at handle i Tyskland og lagde tilsammen 6.000 kroner for primært våde varer.Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Kæresteparret Nicoline Richter og Marcus Bisgaard fra Aarhus går begge i 2.g på HHX i Risskov. Pga. coronakrisen har de ingen eksaminer denne sommer og brugte dagen på at handle i Tyskland og lagde tilsammen 6.000 kroner for primært våde varer.Foto: Jens Anton Havskov

Erika Frellsen fyrede 4.000 kroner af på genforeningsdagen:

»Jeg bor i Aalborg, så man skal jo køre et stykke, men der er alligevel masser af penge at spare. Jeg kører normalt herned og handler, når vi trænger til at få fyldt op,« siger hun, som dermed er én blandt hundredtusinder af danskere, der tilsammen lægger et sted mellem 16 og 20 milliarder kroner i grænsebutikkerne hvert eneste år.

Josephine Christensen og hendes kæreste Andreas er kørt fra Kolding for at fylde 'depoterne' i deres andensalslejlighed op igen.

Med to børn i blealderen og ellers generel mangel på varer fra Tyskland, som det ikke har været muligt at handle i før nu, var det værd at bruge nogle timer for at komme på omgangshøjde:

»Der er virkelig stor prisforskel, så det er bestemt værd at køre efter,« siger Josephine Christensen, som er pædagogstuderende.Foto: Jens Anton Havskov Vis mere »Der er virkelig stor prisforskel, så det er bestemt værd at køre efter,« siger Josephine Christensen, som er pædagogstuderende.Foto: Jens Anton Havskov

»Jeg er selv sønderjyde og har familien hernede, så når vi besøger dem, tager vi som regel også over grænsen og handler. Der er virkelig stor prisforskel, så det er bestemt værd at køre efter,« siger Josephine Christensen, som er pædagogstuderende.

Kæresten Andreas er lastbilchauffør og har sørget for at købe rigeligt med cola, så han kan holde øjnene åbne i førerhuset, da han kører om natten.

»Tre kasser for 90 kroner. Så bliver det vist ikke billigere,« siger han og peger ned på den fyldte indkøbsvogn, der nu skal læsses i bilen.

Og så bliver kursen ellers sat nordpå mod den anden side af Kongeåen – den gamle grænse – der blev flyttet mod syd for nøjagtig 100 år siden.