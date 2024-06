Fravær som følge af kvinders gener ved overgangsalder vurderes at svare til cirka 10.200 tabte årsværk.

Det koster hvert år samfundet fire milliarder kroner i tabt arbejdsfortjeneste, når kvinder oplever gener, der er relateret til deres overgangsalder.

Sådan lyder vurderingen i et estimat, der er blevet fremlagt for Folketingets sundhedsudvalg.

Det skriver Berlingske.

Omkostningerne kommer af fravær som følge af generne. Fraværet vurderes at svare til omkring 10.200 tabte årsværk, skriver mediet.

Et årsværk svarer til én persons fuldtidsarbejde i et år.

På baggrund af estimatet kræver både folketingsmedlemmer, sundhedseksperter og medarbejderorganisationer et større fokus på området for bedre at kunne forstå det.

Det er Lasse Gliemann, der er viceinstitutleder ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, som har regnet sig frem til estimatet.

Ifølge Berlingske anslås det, at cirka en tredjedel af kvinder i overgangsalderen oplever symptomer i sådan en grad, at det reducerer deres arbejdsindsats.

Symptomerne tæller blandt andet hedeture, nattesved og søvnbesvær.

- Det handler om store og i vid udstrækning oversete problemer. Nogle kvinder går år ud og år ind, hvor de måske kun får tre timers sammenhængende søvn, siger Lasse Gliemann til avisen.

- Det går ud over deres livskvalitet, og for den fjerdedel, som er hårdest ramt, bør det helt klart kategoriseres som en sygdom.

Hos langt de fleste kvinder indfinder overgangsalderen sig i 45-55-årsalderen. Det sker omkring kvindens sidste menstruation.

Lasse Gliemann mener også, at der bør forskes i, hvad der kan være af løsninger på området.

Han foreslår blandt andet, at man på en arbejdsplads kan kigge på, om temperaturen kan sænkes eller give muligheden for at arbejde hjemme, hvis nattesøvnen har været dårlig.

Lige nu følger man op på hans estimat ved at lave en stor landsdækkende undersøgelse.

Her vil man forsøge at kortlægge, hvordan kvinder oplever deres gener i forbindelse med overgangsalderen, samt hvor meget det faktisk påvirker arbejdet.

/ritzau/