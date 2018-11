Roskilde Festival har torsdag annonceret en lang række nye navne til næste års festival.

Når Dyreskuepladsen i Roskilde til sommer bliver invaderet af op mod 100.000 feststemte mennesker til Roskilde Festival, skal fransk elektropop og britisk synth-pop være med til at sætte gang i festen.

Det står klart, efter at Roskilde Festival torsdag har løftet sløret for en række nye navne på plakaten.

Under navnet Christine and the Queens har den 30-årige franske sangerinde Héloïse Letissier skabt international opmærksomhed med sin forførende og nedtonede elektropop.

På hendes roste album "Chris" hører man ifølge arrangørerne ekkoer af Prince, Michael Jackson og Madonna.

Koncerten bliver Christine and the Quens første koncert på Roskilde Festival.

Festivalgæsterne får også lov til at opleve synth-pop-duoen Tears for Fears. Det britiske band er særligt kendt for hits som blandt andet "Shout", "Everybody Wants to Rule the World" og "Sowing the Seeds of Love".

Tears for Fears brød for alvor igennem i 1980'erne og 1990'erne, inden de på et tidspunkt gik i opløsning. I 2005 fandt de dog samme igen.

Torsdag oplyser arrangørerne, at også Jon Hopkins, Jungle, Spiritualized, Converge, Denzel Curry, Flohio, Joey Purp, Karkhana, og Konstrukt vil optræde.

Roskilde Festival finder sted fra lørdag 29. juni til lørdag 6. juli 2019.

Andre navne på festivalen er allerede blevet offentliggjort. Det gælder blandt andet The Cure, Robyn, Travis Scott, Julia Holter, Testament, Tirzah and Parquet Courts.

Billetsalget er begyndt.

/ritzau/