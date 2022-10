Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I en tid, hvor inflation, energipriser og stigende renter sætter dagsordenen, er der flere og flere, der kigger mod genbrugsbutikkerne.

Man kan dog komme til at se langt efter varme huer og jakker til vintermånederne, beretter TV Syd.

Grundet Ukraine-krigen donerede mange danskere nemlig deres aflagte tøj i foråret, og derfor er der nu mangel på indleveringerne til Røde Kors.

»De butikker, der ikke er så store og som ikke tømmer containere selv, får tøj fra Horsens (organisationens hovedlager, red.). Og det er sådan et sted, at det kan mærkes. De sender så bud efter herretøj, dametøj, børnetøj, vintertøj til Horsens, men de kan ikke udlevere det, for de får ikke nok,« fortæller Else Marie Haumann, der er butiksbestyrer hos Røde Kors i Vejle, til mediet.

Selvom butikken i Vejle – heldigvis – har gemt rigtig en masse tøj, er Else Marie Haumann usikker på, hvorvidt lagerbeholdningen kan fortsætte.

Derfor opfordrer hun da også danskerne til at gå garderobeskabet igennem en ekstra gang, for at se, om der er tøj, man kan undvære, som andre kan få gavn af i den kolde tid.

I september steg salget i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutikker med 14 procent.

»Typisk har vores kunder et forbrugsmønster, hvor de blot »snuser« lidt rundt i butikkerne. Nu hører vi derimod, at folk kommer efter konkrete ting for at spare penge, fordi inflationen kradser i budgettet,« fortalte organisationens generalsekretær, Birgitte Qvist-Sørensen, i den forbindelse.