82-årige Bent Nielsen bruger 25-30 timer om ugen som frivillig i Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Hornslet nordøst for Aarhus.

Han vil gerne lægge tid og kræfter i arbejdet, for formålet er godt, synes han. Men han og de andre frivillige i butikken står med ét stort problem, som de er ved at være godt trætte af.

Folk ‘donerer’ skrald og defekte ting i stor stil, som genbrugsbutikken først skal bruge en masse kræfter på at sortere og derefter betale i dyre domme for at komme af med på den kommunale genbrugsstation.

Siden årsskiftet er en ny ordning trådt i kraft, hvor frivillige organisationer som Kirkens Korshær på samme måde som erhvervskunder skal betale for at komme af med skrald på genbrugsstationen.

»Vi føler os ærligt talt lidt til grin. Det er svært at forstå, at vi som frivillig organisation skal betale for at komme af med andre folks skrald,« siger Bent Nielsen, der er bestyrelsesformand for Kirkens Korshær i Hornslet.

Sidste år betalte genbrugsbutikken omkring 1000 kroner i alt for at komme af med affald på genbrugsstationen, mens det i år ifølge Bent Nielsen er steget til 200 kroner plus moms for hvert besøg.

Det betyder, at de frivillige i stedet samler affaldet sammen så længe, der overhovedet er plads på deres lager og sparer på turene til genbrugsstationen.

De har også hængt plakater og skilte op i butikken om, at de kun modtager pæne, rene og brugbare ting. Alligevel oplever Bent Nielsen, at udviklingen går den forkerte vej.

»Nu er det efterhånden halvdelen af alt det, vi får ind, vi ikke kan bruge til noget. Efter der er kommet større krav om sortering på genbrugsstationen, oplever vi, at der er nogen, der er for dovne til selv at køre op og sortere og aflevere deres affald, og så stiller de det hos os i stedet,« siger han.

De fleste af de frivillige er efterhånden godt oppe i årene – alderspræsidenten fylder 90 år i næste uge – og der er mangel på hænder. Derfor ærgrer det ham også, at han og de andre skal bruge tid og kræfter på at håndtere haveaffald, tilsmudsede madrasser og beskidt tøj.

»Vi føler os lidt til grin. Vores opgave er at sortere og sælge pæne og rene ting til et godt formål, ikke at bakse med folks affald og ovenikøbet betale for at komme af med det,« siger han.

Dorthe Egede Hansen, chef for genbrug for Kirkens Korshær, fortæller, at det foreningen er ærgerlig over, at genbrugsbutikkerne landet over ikke kan blive fritaget for regningen til genbrugsstationerne.

»Det er desværre en kompliceret EU-problematik. Der er politisk velvilje til at fritage os, men lovgivningsmæssigt kan det lige nu ikke lade sig gøre. Jeg håber dog, det kan lykkes på et tidspunkt,« siger hun.