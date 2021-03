Siden genbrugsbutikken Frelsens Hær i Helsingør kunne slå dørene op for kunder igen, er det kun gået én vej for interessen. Opad.

Men efterspørgslen har været så stor, at man ikke har kunnet følge med i butikken. Derfor beder man nu om hjælp.

Det skriver Helsingør Dagblad.

Sidste år mistede Frelsens Hær seks millioner kroner i omsætning, og indtil videre har man i år mistet omkring to og en halv million kroner.

Derfor er man også glade for, at interessen for at handle i genbrugsbutikkerne er stor, nu hvor man igen kan tage imod kunder – men det er heller ikke uden problemer:

»På grund af coronapandemien har mange frivillige forladt os. Derfor står vi nu i en situation, hvor vi ikke kan holde butikken åben meget mere end på halv tid,« fortæller Gert Pedersen, som er genbrugschef i Frelsen Hær, til Helsingør Dagblad.

Derfor håber han, at borgere i lokalområdet kunne have lyst til at arbejde som frivillig i butikken for at hjælpe med at holde omsætningen i gang, da pengene blandt andet går til socialt udsatte, krisecentre og hjemløseherberger.

På trods af, at man kun kan holde åbnet halvdelen af tiden, er det dog lykkedes butikken indtil videre denne måned at omsætte for omkring 30.000 kroner – hvor man havde budgetteret med en månedlig omsætning på 40.000 kroner.