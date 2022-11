Lyt til artiklen

»Det er så forfærdeligt og frygteligt, hvad der er sket.«

Sådan lyder det fra 62-årige Bjarne Knudsen, der bor lige over for den bondegård på Aarsballevej på Bornholm, der i nat stod i voldsomme flammer.

Branden fik grufulde konsekvenser for familien på fem, der bor på gården.

Drengen på 11 år er afgået ved døden, mens hans otteårig lillebror er blevet svært forbrændt, og hans fireårige lillebror er stærkt skadet.

Her ses billede af, hvordan der i nat var voldsomme flammer i gården, hvor familie på fem bor. Foto: Presse-fotos.dk Foto: presse-fotos.dk Vis mere Her ses billede af, hvordan der i nat var voldsomme flammer i gården, hvor familie på fem bor. Foto: Presse-fotos.dk Foto: presse-fotos.dk

Deres far på 35 år er også stærkt forbrændt, mens moderen meldes fysisk uskadt.

»Det er i sagens natur en tragisk hændelse, og vi har underrettet alle de pårørende. Vores nærmeste tanker og dybfølelse går til de efterladte,« sagde Kim Munksgaard, der er chefpolitiinspektør hos Bornholms Politi på et pressemøde i morges.

Bjarne Knudsen hørte godt udrykningen i nat, men først da han stod op i morges klokken seks, gik det op for ham, hvad der var sket hos genboen.

»Jeg kunne se, at der var en masse mennesker ovre ved gården,« siger Bjarne Knudsen.

Han skyndte sig som det første kontakte sine døtre, da det gik op for ham, hvad der var sket.

»Mine døtre bor ikke længere hjemme, så det var vigtigt at fortælle, at det ikke var deres barndomshjem, der var ramt af branden,« siger Bjarne Knudsen.

Han har boet på sin adresse siden midten af firserne, og kender udmærket familien på fem i gården, der ligger på den anden side af vejen.

»Når jeg møder dem, så hilser vi på hinanden. Så det er virkeligt frygteligt at tænke på, hvad der er sket,« siger Bjarne Knudsen.

Han sender mange tanker til moren, der fysisk står uskadt tilbage, men nu må leve med at have mistet sin ene søn, mens både hendes mand og to andre børn er svært skadet efter branden.

»Jeg har så ondt af moren. Det er så frygteligt for hende,« siger Bjarne Knudsen.

Brandårsagen er endnu ukendt, men der ikke tegn på en kriminel handling, oplyser Bornholms Politi.