Alternative aktiviteter med samvær i fokus skal øge elevernes trivsel, mener formand for lærernes fagforening.

Digtoplæsning i Mindeparken, byvandring eller fotosafari.

Sådan vil undervisere forsøge at gøre det nye krav om udendørs undervisning for folkeskolens ældste klasser og gymnasier relevant.

Mandag morgen er det igen muligt for mange hjemsendte elever i folkeskoler og gymnasier at komme i skole. Det er dog kun en enkelt gang om ugen, og det er udendørs.

Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser må møde halvdelen af tiden.

Dette gælder dog ikke afgangseleverne i hovedstadsområdet samt Nord- og Østsjælland, hvor det kun er tilladt at møde en gang om ugen.

Dansklærer på Bagsværd Kostskole og Gymnasium Anders Thorsen ser genåbningen som en chance for at øge trivslen for de mange hjemsendte elever.

- Det faglige og trivslen går hånd i hånd. Mine elever kommer også til at få det bedre fagligt, når de får en chance for at komme ud og møde deres kammerater, siger han.

Dog har det været hårdt at skulle omstille sin undervisning med så kort varsel. Derfor kommer mandagens undervisning med 9. klasse, primært til at bestå af ristede skumfiduser over bål.

Men i næste uge bliver udeundervisningen brugt på Mindelunden ved Ryparken i Hellerup. Mens resten af ugens danskundervisning skal bruges på at læse digte fra besættelsestiden.

- Vi kommer til at lave en digtoplæsning derude. På den måde kombinerer vi onlineundervisningen med vores mulighed for at komme ud og være sammen, forklarer Anders Thorsen om sin plan for undervisningen.

På Nørrebro Park Skole i København arbejdes der også på at gøre udendørs undervisningen klar til eleverne.

Idræts- og tysklærer Jessica Uebelin er enig i, at det vigtigste aspekt af undervisningen er elevernes trivsel.

- Eleverne får allerede det faglige fra onlineundervisningen. Nu handler det om, at de skal have muligheden for at se hinanden i øjnene og sige hej, siger hun om elevernes behov for at se hinanden.

Også formand for Danmarks Lærer Forening, Gordon Ørskov Madsen, mener, at det allervigtigste er elevernes trivsel i undervisningen.

- Lige nu handler det om at få eleverne godt i gang. Klasserne skal rystes sammen som et socialt fællesskab, det er der virkelig mange elever, der har manglet, siger han.

/ritzau/