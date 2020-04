For mange af de regler og anbefalinger, regeringen har udstukket under coronakrisen, er ifølge flere eksperter ikke klare og meningsfulde nok.

Det har allerede ført til, at butikker har genåbnet mod den politiske vilje, og at danskere vender det døve øre til regeringens formaninger. Risikoen er, at smittetrykket vil stige igen, lyder det.

»Det er klart, at når folk ignorerer regler og anbefalinger og begynder at mødes, så giver det et større smittetryk,« siger Søren Riis Paludan, professor i virologi på Aarhus Universitet.

Han anbefaler regeringen at ‘lade de lave tal for smitte og indlæggelser ledsage af flere åbninger'.

»Ellers vil vi se flere tilfælde af anarkistisk opførsel,« siger han.

Søren Riis Paludan suppleres af en række eksperter, der har iagttaget en adfærdsændring hos danskerne. Mens befolkningen udviste omfattende lydighed under krisens første måned, er der sket noget i den seneste uges tid.

Adfærdsforsker ved Roskilde Universitet Pelle Guldborg Hansen mener at kunne se et skifte i den måde, enkeltindivider og mindre grupper opfører sig på.

Han peger på, at regler udstukket siden første fase af regeringens genåbning af samfundet ikke er logiske og klare nok. Derfor bliver reglerne bøjet.

»Det store problem er nu, at der bliver udstukket regler, som ikke giver mening. Tatovører og frisører må godt åbne, men en forretning, der forhandler bestik, må ikke,« siger Pelle Guldborg Hansen og tilføjer:

»Man må samle små børn i skoler og dagtilbud, mens de store børn skal blive hjemme. Det er ikke logisk for folk.«

I weekenden gav politiet en bøde til en kvinde, fordi hun med sin syvårige datter og dennes veninde kort havde opholdt sig på en bænk på Islands Brygge, hvor der er opholdsforbud. Der var ingen andre til stede og dermed minimal smitterisiko.

Stille corona-protest. Anders Thomsen Skovende sidder på en bænk på Islands Brygge med sin computer og en halv liter cola. Og han kan gøre det lovligt, selvom der er opholdsforbud, for Anders har anmeldt en lovlig demonstration til politiet- hvor han demonstrerer "mod regeringens håndtering af COVID-19", og så kan han opholde sig lovligt på Bryggen- som den eneste.

Mandag åbnede Ikea sine fem varehuse, der frivilligt havde været lukket ned. Ingen love påbød møbelgiganten at holde lukket, men erhvervsministeren kritiserede alligevel Ikeas genåbning.

Tirsdag åbnede butikker i et påbudt lukket storcenter deres bagdøre for på den måde at kunne modtage kunder.

Og onsdag har lærere fået skældud af børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, fordi enkelte skoler har samlet store elever til en gåtur i mindre grupper.

Skideballen kom, selv om alle regler om afstand, hygiejne og det maksimale antal på 10 personer var overholdt.

»Det her udstiller jo, at retningslinjerne ikke er tydelige, så man med sikker hånd kan navigere i dem,« siger lektor ved CBS Mogens Bjerre.

Han forudser, at virksomheder som Ikea vil udnytte hullerne i reglerne. For de har ikke længere råd til at lade være.

»Virksomhederne er så hårdt pressede, at de vil gøre alt for åbne uden at komme på kant med loven.«

»Det gør mega ondt på de små virksomheder, og derfor er man der, hvor man forsøger at finde de smutveje, der er. Man lever efter devisen 'så længe det ikke er forbudt, så er det tilladt',« siger Mogens Bjerre.

Ikea åbner deres varehus i Gentofte kl. 10, mandag den 27. april 2020.

De nævnte tilfælde presser regeringen, lyder det fra Erik Holstein, politisk kommentator på Altinget.

»Man må erkende, at det er en helvedes svær fase for regeringen.«

»Man er jo sindssygt bange for, at der kommer et tilbageslag, så det hele skal starte forfra igen. Der har man svært ved at finde et klart snit,« siger Erik Holstein.

Pelle Guldborg Hansen ser to scenarier for sig:

»Hvis regeringen fortsætter med at udskamme, så tror jeg, at elefanten vil fortsætte med at vælte rundt i glasbutikken. Men hvis regeringen stikker en finger i jorden og tænker, at folk ikke blot er dumme borgere, men nogen man kan arbejde samme med, så kan de godt få styr på det,« siger han.

Ifølge Søren Riis Paludan er det vigtigt for at kunne beholde det lave smittetryk - på 0,6 opgjort 12. april - at regeringen imødekommer befolkningens forventninger til, at mere af samfundet vil blive åbnet.

Ellers kan der komme en farlig trodsreaktion, lyder det.

»De eksempler, vi ser nu, tror jeg ikke i sig selv vil få tingene ud af kontrol, men det er klart, at det er et farligt sted at være, hvis folk begynder ikke at lytte. Så kan smitten nemt tage fart,« siger Søren Riis Paludan.

Statsministeriet har fået foreholdt kritikken fra eksperterne, men B.T. har ikke modtaget svar eller kommentarer inden deadline.