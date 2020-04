Når Danmark åbner efter påske, vil flere blive smittet, og flere hundrede danskere kan komme på hospitalet.

Når dele af Danmark efter planen åbner efter påske, vil det føre til flere coronasmittede og flere indlæggelser på landets sygehuse.

Sådan lyder vurderingen i en rapport fra en ekspertgruppe, som Statens Serum Institut har stået i spidsen for.

I rapporten har man forsøgt at beregne effekten af åbningen ud fra en matematisk model.

Den delvise åbning vil betyde, at smittetrykket - hvor mange personer en smittet selv smitter - vil stige til 1,23 fra 1,00.

Det vil føre til, at antallet af indlagte vil stige til 649 almindelige sengepladser. 264 vurderes at skulle på en intensiv afdeling.

I øjeblikket er der 472 indlagte på landets sygehuse, hvoraf 127 er på en intensivafdeling.

Den maksimale belastning af sundhedsvæsenet ventes at vare fra starten til midten af maj.

Dermed vil den øgede smitte være til at håndtere for det danske sundhedsvæsen.

Der vurderes at kunne frigives 1242 intensivpladser med respiratorer på landets sygehuse til coronapatienter. Det har Sundhedsstyrelsen tidligere vurderet.

Det skal dog med, at estimatet for behovet for sengepladser er vurderet som det mest sandsynlige. Men der er også mulighed for, at der bliver behov for enten færre eller markant flere sengepladser.

Intervallet i modellen for almindelige sengepladser svinger mellem 254 og 2314, mens det på intensiv er mellem 124 og 735.

Statens Serum Institut understreger, at modellen ikke er fuldt ud udviklet, og at der ikke har været danske data for alle forudsætninger i modellen.

Man har også forsøgt at beregne, hvad det vil have af konsekvenser, hvis befolkningen stopper med at overholde rådene om social afstand og god håndhygiejne. I det tilfælde vil smittetrykket stige til 1,72.

Det vil skabe behov for 767 intensivpladser - med et interval på 182 til 1780 - og 1893 almindelige pladser - i et interval på 368 til 6030.

Rapporten fra Statens Serum Institut var grundlaget for den kontrollede genåbning af Danmark, som statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede mandag.

Det betyder blandt andet, at vuggestuer og børnehaver åbner, at skolebørn i 0.-5.-klasse skal tilbage i skole, hvilket også gælder for de ældste elever på ungdomsuddannelserne.

/ritzau/