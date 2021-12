Det er de to testcentre på Ofelia Plads og i Forum, der genåbner på grund af høj efterspørgsel.

For smittetrykket er højt, og det giver stor efterspørgsel på hurtigtests.

Derfor genåbner Region Hovedstaden de to testcentre, fra henholdsvis mandag og tirsdag, oplyser regionen i en pressemeddelelse.

»Genåbningen af de to testcentre gør, at vi nu i højere grad kan følge med det store behov for test grundet den stigende smitte med covid-19. Dermed nærmer vi os med hastige skridt målet om de 111.000 daglige test,« siger Helene Bliddal Døssing, som er vicedirektør i Region Hovedstadens Akutberedskab.

Københavnerne har i den forgangne uge oplevet lanmge køer til tests. Fredag formiddag var der eksempelvis ved testcentret på Rådhuspladsen meget lang kø. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Københavnerne har i den forgangne uge oplevet lanmge køer til tests. Fredag formiddag var der eksempelvis ved testcentret på Rådhuspladsen meget lang kø. Foto: Kristian Dam Nygaard

Efter sundhedsmyndighederne har meldt ud, at testkapaciteten skal opskaleres, skal Region Hovedstaden klare 111.0000 daglige tests mod 74.000 nu.

Og det vækker glæde hos den konservative formand for Sundhedsudvalget i regionen, Christoffer Buster Reinhardt.

»Vi oplever en stigende smitte i samfundet, og heldigvis vælger mange for tiden at blive testet for covid-19, så vi kan holde øje med smitten. Vi har imidlertid brug for at kunne teste endnu flere, og derfor skruer vi nu op for kapaciteten og åbner to store, centrale testcentre, som danskerne kan bruge. Det vil forhåbentligt også aflaste de andre testcentre, så man vil opleve mindre kø,« siger han.

Testcentret på Ofelia Plads åbner mandag klokken 8, mens testcentret i Forum vil være åbent fra tirsdag klokken 12.



Derefter vil åbningstiderne begge steder være fra klokken 08.00-21.00 alle dage.