Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sammen med bare tre andre i hele verden er Gellerup Bibliotek i Brabrand nomineret til prisen som årets bedste folkebibliotek i 2022.

Det nye bibliotek i Sports- og Kulturcampus i Gellerup, et åbent medborgercenter, åbnede i december 2021 og er siden blevet brugt flittigt af mange aarhusianere.

Nu har resten af verden også fået øjnene op for biblioteket. De øvrige nominerede lande er Saudi-Arabien, USA og Letland.

»Det er en stor anerkendelse af Gellerup Bibliotek og hele tanken om, at vores biblioteker er mødesteder for demokrati og mangfoldighed.«

»Det er tydeligt, at Gellerup Bibliotek er blevet taget godt imod i hele lokalområdet, og at det nu også markerer sig internationalt, som et af verdens bedste offentlige biblioteker, er imponerende,« siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad i en pressemeddelelse.

20 biblioteker fra 17 lande har ansøgt om at komme i betragtning til prisen. Af de mange ansøgere er fire blevet udvalgt af en jury.

Det er Systematic og den internationale biblioteksforening IFLA, der for syvende gang uddeler biblioteksprisen Public Library of the Year.

Formålet med prisen er at anerkende nye offentlige biblioteker, der formår at kombinere funktionel arkitektur med kreative it-løsninger og lokal kultur.

Vinder man titlen som årets folkebibliotek, følger en præmie svarende til mere end 30.000 danske kroner med, der er sponsoreret af Systematic.

Prisoverrækkelsen finder sted ved IFLAs årlige verdenskongres, der i år bliver afholdt i Dublin 26.-29. juli 2022.