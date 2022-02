Et stålgrå gelænder er blevet symbol på en glohed debat om udsatte borgeres mulighed for at opholde sig centralt i byen. Nu kræver en politiker handling.

Spørgsmålet er, hvor meget en kommune egentlig må gøre for at få 'uønskede' borgere væk fra centrale pladser? Og hvor man så i stedet ønsker, de skal befinde sig?

Som B.T. tidligere har fortalt, så er det omtalte stålgrå gelænder sat op hele vejen rundt om elevatoren på John F. Kennedys Plads ved banegården i Aalborg. En beslutning, som er faldet flere for brystet.

Tidligere stimlede en gruppe af byens udsatte nemlig sammen ved netop elevatoren. Men efter at gelænderet er sat op, kan de ikke længere sidde der.

Den 'ombygning' får nu også byrådspolitiker Lasse P. N. Olsen (EL), der er medlem af Job- og Velfærdsudvalget, op af stolen.

»Jeg synes ikke, vi kan være bekendt at behandle mennesker på den måde. Det er usympatisk. Vi kan se, at byen bliver mindre og mindre rummelig. Der er færre bænke, og det er svært at finde offentlige toiletter, man ikke skal betale for.«

Er det okay at jage udsatte borgere ud af midtbyen?

Tidligere har politikeren på sociale medier påpeget, at man også har fjernet en bænk for enden af Jomfru Ane Gade, en bænk foran Hovedbiblioteket og desuden har drevet de udsatte væk fra Kildeparken.

Derfor vil Enhedslisten nu have sagen på dagsordenen i både By- og Landskabsudvalget og Job- og Velfærdsudvalget.

»Det er en problemstilling, der skal løses og håndteres både socialpolitisk og byplanmæssigt. Vi er nødt til at indrette vores by på en måde, så der er plads til alle. Også socialt udsatte,« siger Lasse P. N. Olsen.

Han mener dog ikke, at det er folkevalgte mænd og kvinder i jakkesæt, der alene skal finde en løsning på problemet.

»De gode løsninger kommer ved at gadeplansmedarbejdere, organisationer og Aalborg Kommune sammen sætter sig ned og udpege steder. Det skal være dem, der står i situationen, der skal være med til at vælge placeringerne.«

Som B.T. tidligere skrev, så fik DSB flere klager fra borgere, der følte sig utrygge og forhindret i at benytte sig af elevatoren, efter at gruppen af udsatte borgere begyndte at holde til netop der.

»Vi har sat gelænderet op for at gøre det mindre attraktivt at sidde der, og så prøver vi til gengæld at gøre andre steder mere attraktive at sidde,« har Tina Maria Larsen, der er centerchef i Center for Sociale Indsatser, tidligere fortalt til B.T.

Kommunen har blandt andet lavet såkaldte hellesteder i Kildeparken, Fjordparken og bag Medborgerhuset. Her er der siddepladser, dække for regn, toiletter og stikkontakter.

Men Jonas Jakobsen, der er regionschef for Kirkens Korshær i Nordjylland, er ikke imponeret over løsningen.

»De udsatte borgere er ikke nødvendigvis interesseret i at sidde gemt væk i Kildeparken. De vil gerne sidde omkring mennesker, og det kommer ikke bag på mig, at de vælger at rykke over ved elevatoren ved banegården, hvor der er byliv, og man kan sidde med lidt støtte i ryggen,« sagde han tilbage i oktober til B.T.