Geert Clemmensen kan allerede se de nedrullede skodder fra sit hjem.

»Lige overfor var der tidligere en velbesøgt restaurant, som primært rettede sig mod turister. Den måtte lukke for tre måneder siden,« fortæller han.

Lignende indtryk møder den 63-årige dansker overalt. Restauranter er tomme eller forladte. Det samme er barer og butikker. Strande og gader er stille og øde, uden snak, råb eller grin.

»Døgnbutikker som FamilyMart og 7-Eleven lukker i alarmerende omfang. Også skrædderbutikkerne har givet op, og byens eneste vestlige fastfoodshop, McDonald's, lukkede 1. november,« forklarer Geert Clemmensen.

7-Eleven er lukket. Foto: Geert Clemmensen

Han har siden januar i år boet ved Lamai Beach på Koh Samui. Normalt er det et ferieparadis med to-tre millioner årlige turister, heraf mange fra Danmark, men det har coronapandemien effektivt lavet om på.

For den thailandske regering lukkede hurtigt grænserne totalt i foråret, og selv om der nu igen er adgang for turister (der dog skal i karantæne ved ankomst), er det ikke til at se, at højsæsonen for turisme ifølge kalenderen er i fuld gang i landet.

Og sådan har det altså været meget længe.

»Det er naturligvis trist at opleve et erhverv, der stod for 20 procent af Thailands indtægt, reelt set gå til grunde. Og det berører mig meget at se byer, der tidligere boomede af liv, sygne helt hen,« siger Geert Clemmensen.

Han er manden bag alle de billeder, der akkompagnerer denne artikel. De er alle taget mellem klokken 14 og 15 på en hel almindelig dag, hvor der normalt ville være fyldt med turister, motorbikes, biler og gadesælgere. Hvor barer barer, restauranter og butikker ville være åbne. I stedet illustrerer billederne tydeligt, hvad der er sket på Koh Samui.

Se bare på Lamai Beach: Den næststørste strand på øen. Her ville der normalt være fyldt med badende turister på denne årstid, men nu ligger det fine sand bare ubrugt hen.

»Sommetider tidligt på aftenen kan der måske komme enkelte lokale thailandske familier med børn, men ellers er der overhovedet ingen aktivitet,« fortæller Geert Clemmensen:

»En bar på stranden nedbrændte totalt i juni, og der er ingen udsigt til, at den bliver genopbygget. Og selve blokken med den nedbrændte bar, som ligger helt centralt på stranden i Lamai, er helt død.«

Denne bar tæt på stranden har stået tom siden april. Foto: Geert Clemmensen

Den nedbrændte bar. Foto: Geert Clemmensen

Eller tag hovedgaden i Lamai, der normalt ville være fyldt med mennesker, larm og liv. Nu er den bare helt tom. Som der eksempelvis står på en seddel i vinduet hos en lukket skrædderbutik: 'Vi er tilbage, når de internationale flyruter åbner igen.'

Geert Clemmensen er ikke direkte personligt eller økonomisk berørt af omstændighederne. Han nyder mest af alt sit otium på Thailands næststørste ø. Den software-uddannede sjællænder har boet en del i udlandet igennem sit liv: i USA, i Australien, i Schweiz. Nu er Koh Samui så blevet 'et muligvis sidste udlandseventyr'.

Ikke mindst fordi han her for et par år siden mødte Somsri Sae-Law under en ferie, og det var på grund af hende, at han besluttede sig for tidligere i år at flytte til øen.

Her driver hun New's Café & Bar, som med Geert Clemmensens egne ord 'holder skindet på næsen'.

»Blandt andet fordi min kæreste er suveræn til at komme i kontakt med lokale thaier. Det vil sige, at der er mange lokale stamgæster,« forklarer Geert Clemmensen, der selv opholder sig i landet på et såkaldt 'retirement visa', og derfor må han under ingen omstændigheder arbejde ifølge thailandsk lovgivning:

»Men det er blevet til 'survival of the fittest' (de stærkeste overlever, red.). De barer, der stadig er åbne, får et større kundegrundlag, hver gang en anden bar lukker. Tilsvarende for restauranter, men de har det lidt sværere på grund af større faste omkostninger.«

Geert Klemmensen og kæresten Somsri Sae-Law. Foto: Privatfoto

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan også Bali lider under manglen på turister. På samme måde er den thailandske lokalbefolkning hårdt ramt på Koh Samui, hvor rigtigt mange har arbejdet i turistrelaterede brancher.

»Thaierne er et utroligt venligt folkefærd, meget stolte, og der er næsten ingen brok over situationen. De klarer sig med lidt og er tilfredse med, at spredningen af coronavirussen holdes i skak ved blandt andet ikke at modtage turister. Mange er dog rejst hjem, men ellers hutler de sig igennem på bedste beskub ved at udføre alt slags arbejde, der måtte byde sig til,« siger Geert Clemmensen.

Herunder kan du se flere af hans billeder fra Koh Samui:

McDonald's er lukket. Foto: Geert Clemmensen

Hovedgaden i Lamai. Foto: Geert Clemmensen

Geert Clemmensens kæreste har en cafe ved Lamai Beach. Foto: Geert Clemmensen

Sedlen i skrædderens vindue lover, at man åbner igen, når turisterne vender tilbage. Foto: Geert Clemmensen