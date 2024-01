Det har allerede i en håndfuld dage været mere attraktivt for pensionister at arbejde.

For med årsskiftet trådte nye regler i kraft.

Det er DR, der gør opmærksom på de nye forhold, der betyder, at pensionister ikke længere bliver modregnet i pensionen, hvis de fortsat arbejder – og har tjent mere end 122.004 kroner om året.

Reelt har mange altså indtil nu mere eller mindre betalt for at gå på arbejde.

Men det er slut nu.

For fra 1. januar har pensionister kunnet arbejde i ubegrænset omfang uden at blive modregnet. Det gør ægtefæller heller ikke i modsætning til tidligere.

Beskæftigelsesministeriet skønner, at omkring 130.000 danskere vil blive påvirket positivt på økonomien ved de nye regler.

Og selvom reglerne altså først netop er trådt kraft, effektueres de med tilbagevirkende kraft til også at gælde tilbage til 1. januar 2023.

Det betyder, at de pensionister, der sidste år blev modregnet for deres løn i pensionen, vil få pengene tilbage.

»Jeg er overordentlig glad for, at vi nu gør det nemmere for de pensionister, der gerne vil fortsætte på arbejdsmarkedet, at tage en ekstra tørn – uden at de bliver modregnet i deres pension,« har beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) tidligere sagt:

»Det kommer både seniorerne, arbejdsmarkedet og vores velfærdssamfund til gode. Det har længe været et ønske fra regeringspartierne.«