»Jeg var sikker på, at jeg ikke ville nå ud.«

Det var den tanke, der gik gennem hovedet på 21-årige Mathilde Husted Vinkel, da hun 11. maj stormede ud af sin lejlighed på 2. sal i Østergade i Esbjerg midtby.

»Jeg var derhjemme, hvor det pludselig begyndte at ryste. Jeg troede først, der kom rotter ud af væggene, for jeg havde ikke fantasi til at tænke, hvad det kunne være.«

Mathilde Husted Vinkel var sikker på, at hun ikke ville nå ud i tide, men alle i bygningen nåede det heldigvis uden at komme til skade. Gavlen for enden af den gule bygning var dog ikke til redde. Den var styrtet sammen og havde dannet frit udsyn til lejlighederne i Østergade.

Vi kan ikke forstå, hvorfor der ikke er nogen, der tager ansvaret for, at lejligheden er revnet, og at vi nu står tilbage uden et hjem

Mathilde Husted Vinkel, der var kommet ud på gaden kun iført badekåbe, fik ringet til sin bofælle, 23-årige Stinne Weilborg, for at fortælle den kedelige nyhed.

»Det er løgn,« lød det fra Stinne Weilborg, der var på arbejde i en daginstitution lidt uden for Esbjerg.

Stine Weilborg vidste ikke, hvordan hun skulle reagere, men nåede ikke at afslutte sin arbejdsdag, før hun blev kørt hjem til den gule, nu ødelagte bygning.

Her stod de to bofæller så og betragtede deres ødelagte lejlighed. Det blev dog kun til et kort ophold, før de måtte tage ud for at købe nyt tøj og en tandbørste, da Mathilde Husted Vinkel stadig kun var iført en badekåbe, og alle deres ejendele var væk i støvet.

Østergade 57, da gavlen revnede. Privatfoto. Vis mere Østergade 57, da gavlen revnede. Privatfoto.

Udlejer tilbød herefter de ulykkelige lejere i bygningen et betalt ophold på Hotel Britannia, som ligger midt i Esbjerg. Efterfølgende kom der et skriv fra udlejer med besked om, at en indboforsikring vil dække de tabte ejendele, og forslag til lejligheder, som lejerne kan leje sig ind i.

Men det bliver en for dyr løsning for Stinne Weilborg og Mathilde Husted Vinkel, da huslejen er dyrere, end hvor de har boet indtil nu, og at de ovenikøbet ikke har nogen møbler eller andre ejendele, de kan tage med sig.

For dem har de vinket farvel til, da de ikke har tegnet en indboforsikring, og selvom udlejer er kommet med bud på lejligheder, er de kede af, at der ikke er mere betænkningstid og et par dage mere, hvor de bliver genhuset.

»Der har været bygget inde ved siden af, som har givet rystelser i vores lejlighed gennem flere uger. Vi kan godt se, at vi ikke kan få erstattet vores ejendele, men vi kan ikke forstå, hvorfor der ikke er nogen, der tager ansvaret for, at lejligheden er revnet, og at vi nu står tilbage uden et hjem,« siger Mathilde Husted Vinkel, der bakkes op af sin bofælle.

Stueetagen i Østergade nummer 57 stod pludselig pivåben. Foto: Byrd, Daniel Wolff Vis mere Stueetagen i Østergade nummer 57 stod pludselig pivåben. Foto: Byrd, Daniel Wolff

»Vi er heldige med, at vi kan bo sammen hos noget familie for nu, men det er ikke alle i ejendommen, der har mulighed for det.«

B.T. har forsøgt at få fat i udlejer, men uden held. Dog har udlejer Lasse Hundebøl sagt til TV 2, at han ikke vil udtale sig om hele sagen, men at der er blevet etableret en kontakt med alle lejerne.

Videre udtaler han til JydskeVestkysten, at årsagen til den nedstyrtede gavl endnu er ukendt, men at det kan skyldes et gravearbejde på nabogrunden, som Mathilde Husted Vinkel også nævner.

Mediet har også forsøgt at kontakte ejerne til nabogrunden, men de har ikke ønsket at udtale sig.