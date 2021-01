»En enestående og ekstraordinær stor indsats«.

Sådan lyder begrundelsen for den gave, der tilfalder alle kommunalt ansatte i Holbæk Kommune i den kommende tid.

900 kroner får de hver og én som en slags coronabonus, fordi de har udøvet en ekstraordinær indsats.

Det skriver SN.dk.

Forslaget kom fra flere partier, og det valgte Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) så at tage op i kommunalbestyrelsen.

Her blev man enige om, at samtlige kommunale ansatte får en bonus på 900 kroner, hvilket samlet set vil koste 4,1 millioner kroner for kommunen.

Det vil foregå på den måde, at pengene fordeles ud til de enkelte arbejdspladser, og at man så internt vurderer, hvordan de skal bruges.

Det kan eksempelvis være gavekort til de forskellige ansatte, men der er også lagt op til, at man kan holde et socialt arrangement for pengene.