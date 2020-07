Glæden blev lynhurtigt erstattet af gråd, da en 10-årig norsk pige forleden åbnede en ellers pænt indpakket gave.

Det var pigens fødselsdag, og fremmede havde hjulpet med at give hende den fejring, hun fortjente. Nogle mere godhjertede end andre.

Sagen er blevet beskrevet af TV 2 Norge og Ringerikes Blad, og til B.T. fortæller en af hovedpersonerne, hvordan han oplevede det hele.

Norske Kim Petter Christiansen, som han hedder, driver en facebookgruppe kaldet 'Hjelpende hånd', og det var her han var kommet i kontakt med pigens mor.

Som alenemor og arbejdsløs som følge af coronakrisen sad hun stramt i det økonomisk, forklarede hun, da hun bad om hjælp.

Kim Petter Christiansen tog morens bøn til efterretning og lavede straks et opslag i gruppen, hvor han efterlyste en håndsrækning til familien.

»Det var ren rutine,« fortæller den norske mand, der via sin facebookgruppe hjælper nødstedte med stort og småt.

Inden længe var der samlet både mad, bagværk, drikkevarer og små gaver ind, så den lille pige kunne få en hæderlig fødselsdag.

En af de små gaver havde ligget foran Kim Petter Christiansens hoveddør, en dag han kom hjem fra arbejde.

»Den var fint pakket ind, så jeg tænkte ikke yderligere over det og lagde den bare med de andre gaver,« fortæller han.

Alt det indsamlede blev overleveret til pigens mor, som i første omgang var glad for hjælpen. I hvert fald lige indtil datteren åbnede den føromtalte gave.

I pakken fandt fødselaren avispapir og en lille lap papir.

Her den 'gave', der fik den tiårige pige til at bryde ud i gråd.

'Ha ha! Som fortjent! Få dig et job!' stod der på sedlen, der fik pigen til at føle, at nogen så ned på hendes familie.

Kim Petter Christiansen var ikke selv til stede under fødselsdagsfejringen, som fandt sted 1. juli, men han fortæller, at den lille pige - naturligt nok - var blevet meget ked af det.

»Moren har fortalt mig, at datteren løb ind på toilettet, låste døren og græd i cirka 40 minutter, før hun kom ud igen,« fortæller han og fortsætter:

»Jeg blev først chokeret, og bagefter blev jeg rasende og forbandet vred. Jeg kan ikke forstå, at nogen vil gøre sådan noget.«

Kim Petter Christiansen.

Efterfølgende skrev Kim Petter Christiansen et opslag i sin facebookgruppe, hvor han udtrykte ikke blot harme men også forundring: Hvem kunne dog finde på at gøre sådan? Og hvorfor?

Herefter begyndte reaktionerne at vælte ind.

»Da begyndte folk at kommentere, dele og komme med hilsner, og flere har bidraget til at rette op på den triste følelse, familien var efterladt med.«

Nogle har købt tøj og smykker til den lille pige, mens andre har sendt en skilling, så den lille pige kunne få sit største ønske opfyldt: En Nintendo Switch.

Kim Petter Christiansen har sågar modtaget henvendelse fra folk, der gerne vil byde pigen sejltur og hyttetur, mens en motorcykelklub har tilbudt, at hun kunne komme med dem ud og køre.

»Det er meget rørende,« lyder det fra den hjælpsomme norske mand.

Trods den lykkelige slutning havde han dog helst været det hele foruden.

»Det har gjort mere ondt, end man skulle tro, så jeg håber aldrig, jeg skal opleve noget lignende igen.«